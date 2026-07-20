به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، روزنامه آمریکایی واشنگتن پست به نقل از یک مقام آگاه که نامش فاش نشده مدعی برنامه‌ریزی پنتاگون برای گسترش عملیات نظامی علیه ایران شد، اما هشدار داده توسعه عملیات‌های متجاوزانه ایالات متحده با موانع جدی لجستیکی روبه‌رو است.

بر اساس این گزارش، ذخایر رو به اتمام سامانه‌های پدافند هوایی و مهمات دوربرد، از یک سو، و محدودیت‌های ناشی از آسیب‌های وارد شده به تجهیزات در جریان نبرد‌های اخیر از سوی دیگر، توانایی ارتش آمریکا را برای اعزام نیرو‌ها و هواپیما‌های بیشتر به منطقه به شدت محدود کرده است. این مقام نظامی به واشنگتن پست گفته است: «ما به اندازه کافی برای تداوم ایمن عملیات‌ها ذخیره نداریم و گمان نمی‌کنم که کاخ سفید از این واقعیت آگاه باشد.»

در همین حال، روزنامه واشنگتن‌پست با اشاره به طرح‌های پنتاگون برای افزایش تعداد هواپیما‌های جنگی در منطقه، از شکاف میان فرماندهان میدانی و سیاستمداران کاخ سفید درخصوص توانایی واقعی ارتش برای ورود به جنگی دیگر پرده برداشته است.