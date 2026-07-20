به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، روزنامه صهیونیستی معاریو با اعلام این خبر، مدعی شد که این ساختمان‌ها به‌عنوان زیرساخت‌های حزب‌الله مورد استفاده قرار می‌گیرند.

بر اساس این گزارش، برآورد‌های اسرائیل نشان می‌دهد ارتش این رژیم به‌زودی درباره تونل‌های ادعایی در مناطق قلعه شقیف و جبل علی‌الطاهر در جنوب لبنان تصمیمات عملیاتی اتخاذ خواهد کرد.

معاریو افزود که ارتش اسرائیل تا پایان ماه جاری عملیات تخریب صد‌ها ساختمان را به پایان خواهد رساند و ادعا کرد که این ساختمان‌ها بخشی از زیرساخت‌های حزب‌الله هستند.

حزب‌الله در مقابل تأکید دارد که در حال مقاومت در برابر ارتش اسرائیل است که بخش‌هایی از خاک لبنان را در اشغال دارد.

این روزنامه همچنین نوشت ساختمان‌های هدف در محدوده‌ای از مرز لبنان تا آنچه اسرائیل «خط زرد» یا «منطقه امنیتی» می‌نامد، قرار دارند و عملیات تخریب، حدود ۷۰ درصد کل ساختمان‌های این منطقه را شامل می‌شود.

بر اساس آمار وزارت بهداشت لبنان، از دوم مارس ۲۰۲۶ (۱۱ اسفندماه ۱۴۰۴) تاکنون حملات اسرائیل به لبنان، ۴ هزار و ۳۲۸ شهید، ۱۲ هزار و ۲۲۷ زخمی و بیش از یک میلیون آواره برجا گذاشته است.

با وجود توافق‌های آتش‌بس و ادامه روند مذاکرات، اسرائیل همچنان به حملات خود علیه لبنان ادامه داده است و عملیات گسترده تخریب منازل در جنوب این کشور را دنبال می‌کند.