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رئیسجمهور ایالات متحده، در فینال جام جهانی ۲۰۲۶ بین اسپانیا و آرژانتین با هو کردن، اعتراض و واکنش منفی شدید هواداران روبهرو شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که به طور حضوری فینال جام جهانی را تماشا میکرد پس از پایان بازی به همراه اینفانتینو و همچنین کلودیا شینباوم (رئیسجمهور مکزیک) و مارک کارنی (نخستوزیر کانادا) در مراسم اهدای نشان شرکت کرد.
ترامپ و اینفانتینو سپس جام قهرمانی را به طور مشترک به رودری، کاپیتان اسپانیا، تقدیم کردند. اینفانتینو سعی کرد ترامپ را از قاب خارج کند، اما ترامپ مانند فینال جام جهانی باشگاهها در سال گذشته، مدت بیشتری روی سکو باقی ماند و برای خودنمایی در کنار بازیکنان اسپانیا ایستاد.
به گزارش نیویورک تایمز، هنگامی که تصویر او روی صفحه نمایش ورزشگاه پخش شد، هواداران با سوت و هو کردن، نارضایتی خود را اعلام کردند که از طریق پخش تلویزیونی نیز قابل شنیدن بود. هو شدن ترامپ در رویدادهای ورزشی سابقه دارد. او پیش از این در بازیهای NBA، مسابقات تنیس آزاد آمریکا و بازیهای بیسبال نیز با واکنشهای مشابهی روبهرو شده بود.
با وجود جنجالها، اینفانتینو از ترامپ به عنوان یک چهره کلیدی در سازماندهی جام جهانی ۲۰۲۶ یاد کرده است. رابطه نزدیک این دو، از جمله تماس تلفنی ترامپ برای لغو محرومیت فولارین بالوگان، یکی از موضوعات بحثبرانگیز این جام بود.