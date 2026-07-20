منابع رسانه‌ای عربی از وقوع انفجارهای شدید در بحرین، کویت، امارات و اقلیم کردستان عراق خبر دادند.

انفجارهای شدید در بحرین، کویت، امارات و شمال عراق

انفجارهای شدید در بحرین، کویت، امارات و شمال عراق

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، هم‌زمان با انتشار بیانیه‌ای سازمان تروریستی سنتکام مبنی بر آغاز حملات برای نهمین شب و تشدید محاصره دریایی علیه ایران گزارش‌هایی از وقوع انفجار‌های شدید در پایگاه ناوگان پنجم آمریکا در بحرین و شنیده‌شدن صدای انفجار در کویت و اقلیم کردستان عراق منتشر شده است.

وزارت کشور بحرین با صدور اطلاعیه‌ای، از به صدا درآمدن آژیر‌های هشدار در سراسر این کشور خبر داده است. بر اساس گزارش‌های میدانی، این انفجار‌ها پایگاه دریایی «الجفیر»، مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین را لرزانده است. منابع آگاه از فعال‌شدن سامانه دفاع موشکی پاتریوت آمریکا در آسمان این منطقه برای مقابله با حمله احتمالی خبر می‌دهند. برخی منابع عربی این حملات را «ناشی از حمله ایران» توصیف کرده‌اند.

در همین حال سفارت آمریکا در پایتخت بحرین بامداد دوشنبه با صدور یک هشدار امنیتی فوری، مدعی شد که اطلاعاتی در اختیار دارد مبنی بر اینکه ممکن است مکان‌های نامشخصی در مرکز منامه هدف حمله قرار گیرد.

این سفارتخانه جزئیات بیشتری درباره ماهیت این اطلاعات، زمان احتمالی یا اهداف مورد ادعا منتشر نکرده است.

همچنین منابع عربی و منطقه‌ای از شنیده‌شدن صدای انفجار‌های شدید در کویت و نیز در حریم هوایی منطقه «سوران» و شهرستان «کویه» در استان اربیل اقلیم کردستان عراق خبر داده‌اند. شبکه المیادین نیز این گزارش‌ها را تأیید کرده است.

پیش از این، برخی منابع رسانه‌ای از هدف قرار گرفتن مواضع گروهک‌های تجزیه‌طلب در خاک عراق اطلاع‌رسانی کرده بودند.

منابع خبری همچنین از وقوع یک انفجار در سلیمانیه واقع در اقلیم کردستان عراق خبر دادند.

پایگاه خبری «المعلومه» عراق نیز از شنیده شدن صدای چندین فروند پهپاد ایران در آسمان سلیمانیه عراق خبر داده بود.