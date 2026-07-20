به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) اعلام کرد: حملات هوایی علیه ایران را برای نهمین شب متوالی آغاز کرده و این حملات ادامه خواهد یافت.

این مرکز همزمان در بیانیه‌ای دیگر مدعی تداوم و تشدید محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی ایران شد. در بیانیه اضطراری نهاد تروریستی سنتکام که بامداد دوشنبه به وقت محلی منتشر شد، ادعا شده است: نیرو‌های آمریکایی تا تاریخ ۱۹ ژوئیه (۲۹ تیر)، ۶ فروند شناور را تغییر مسیر داده و یک شناور دیگر را از کار انداخته‌اند.