به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، هشت نفر در ایالت ناگالند در شمال شرقی هند و در همسایگی میانمار کشته شدند و یازده نفر دیگر در جامو و کشمیر تحت کنترل هند جان باختند.

ونیئی کونیاک از مقام‌های ناحیه مون در ناگالند به خبرگزاری فرانسه گفت که در این ناحیه حداقل ۱۵ نفر نیز زخمی شده‌اند.

سیل خسارات گسترده‌ای به اموال عمومی و خصوصی، از جمله ایستگاه‌های اتوبوس، وارد کرده و زندگی افراد زیادی را مختل کرده است.

ارتش اعلام کرد که پرسنل ارتش و امدادگران ایالتی، یازده نفر، از جمله پنج کودک، را در منطقه راجوری جامو نجات دادند.

همچنین اداره هواشناسی هند درباره احتمال «بارش بسیار شدید» باران در جامو و کشمیر در دو روز آینده هشدار داد.