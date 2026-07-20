سرمربی تیم ملی فوتبال آرژانتین گفت: باید از همه بازیکنانم برای حضور در این فینال تشکر کنم، ما تلاش کردیم، اما اسپانیا بهتر بود و این واقعیتی است که باید بپذیریم.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، لیونل اسکالونی سرمربی تیم ملی آرژانتین پس از شکست شاگردانش در دیدار پایانی جام جهانی ۲۰۲۶ برابر اسپانیا اظهار داشت: ناراحت هستیم و این طبیعی است. همه چیز تمام شد و حرف‌های بسیاری برای گفتن وجود دارد، اما هر چه بود تمام شد و باید این را قبول کنیم.

وی ادامه داد: باید از این بچه‌ها به خاطر اینکه یک فینال جام‌جهانی دیگر را به ما هدیه دادند و تا آخر جنگیدند، تشکر کنم. اسپانیا بهتر بود و این حقیقتی است که باید قبول کنیم. من خاطره بزرگی از کاری که آنها به انجام درساندند را در ذهن خواهم داشت.

سرمربی تیم ملی فوتبال آرژانتین تصریح کرد: باید برای آن ارزش زیادی قائل شویم، زیرا رسیدن به اینجا تلاش زیادی می‌طلبد. ما در پیروزی عالی هستیم و باید در شکست هم عالی باشیم. امروز نشان می‌دهیم که می‌دانیم چگونه ببازیم. ما بازی را باختیم و مسئولیت آن را قبول می‌کنیم. این بدان معنا نیست که از یادآوری تمام کار‌هایی که برای رسیدن به اینجا انجام دادیم، دست برداریم و دوباره تلاش خواهیم کرد تا موفق شویم.