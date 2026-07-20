سرمربی تیم ملی اسپانیا معتقد است که بازیکنانش مایه افتخار هستند و آنها توان این را داشتند که زودتر مقابل آرژانتین به گل برتری و قهرمانی برسند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، لوئیس دلافوئنته که شاگردانش در فینال جام جهانی ۲۰۲۶ موفق شدند با ارائه یک بازی خوب و حساب شده، آرژانتین را در جدالی ۱۲۰ دقیقه‌ای با نتیجه یک بر صفر شکست بدهند و به عنوان قهرمانی در این رقابت‌ها برسند، پس از این بازی گفت: این نسل از فوتبالیست‌ها الگویی برای ورزش اسپانیا، جوانان و کل کشور هستند. ما با هم قوی‌تر هستیم و نباید در این مورد شکی وجود داشته باشد.

وی افزود: من به این نسل از فوتبالیست‌ها بسیار افتخار می‌کنم. آنها با یک چشم‌انداز روشن بزرگ شده‌اند، به آن وفادار مانده‌اند و بر اساس آن پیشرفت کرده‌اند. آنها نمونه‌ای از اتحاد، کار تیمی و خانواده هستند. آنها فوتبالیست‌های بزرگی با استعداد استثنایی هستند و همراهی‌شان در این سفر برای من افتخار بزرگی بوده است.

سرمربی تیم ملی فوتبال اسپانیا تصریح کرد: نتیجه بازی می‌توانست خیلی زودتر مشخص شود. واکنش‌های عالی دیبو مارتینس (دروازه‌بان آرژانتین) مانع از افزایش اختلاف در نتیجه شد. در فینال جام جهانی، همیشه باید بدانید که چگونه رنج می‌برید، حتی وقتی حریف ۱۰ نفره بازی می‌کند. ما یک بار دیگر نشان دادیم که این تیم برای هر موقعیتی آماده است.