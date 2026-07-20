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کاپیتان تیم ملی اسپانیا عنوان بهترین بازیکن جام جهانی ۲۰۲۶ را از آن خود کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با پایان رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ و قهرمانی تیم ملی اسپانیا، رودری به عنوان بهترین بازیکن این دوره از مسابقات انتخاب شد و توپ طلای جام جهانی را به دست آورد.
هافبک ۳۰ ساله اسپانیا در طول این رقابتها یکی از مهرههای کلیدی تیمش بود و با عملکردی کمنقص در میانه میدان، نقش مهمی در صعود ماتادورها به فینال و کسب عنوان قهرمانی ایفا کرد.
رودری در دیدار نهایی برابر آرژانتین نیز با نمایش تأثیرگذار خود، کنترل جریان بازی را در اختیار اسپانیا قرار داد تا شاگردان این تیم با پیروزی یک بر صفر برابر آلبیسلسته، دومین قهرمانی خود را در تاریخ جام جهانی جشن بگیرند.