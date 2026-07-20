نیروی دریایی اوکراین اعلام کرد: در حمله موشکی روسیه به یک کشتی باری متعلق به ترکیه که حامل غلات بود، پنج نفر از سرنشینان آن کشته و پنج خدمه دیگر ناپدید شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، نیروی دریایی اوکراین یکشنبه شب در بیانیه ای اعلام کرد: کشتی «گلدن لئو» با پرچم گینه‌بیسائو و محموله غلات در حال ترک منطقه جنگی بود.

رویترز نیز به نقل از سرگئی کورتسکی نخست وزیر اوکراین گزارش داد که این کشتی ۱۷ خدمه از هند و سوریه و یک خدمه از اوکراین داشت.

آندری سیبی‌ها وزیر خارجه اوکراین گفت: یک ملوان اوکراینی و همچنین چهار خدمه کشته شدند، هشت خدمه تخلیه شدند و پنج نفر دیگر هنوز ناپدید هستند.