کیلیان امباپه مهاجم تیم ملی فرانسه با ۱۰ گل توانست عنوان آقای گلی جام جهانی ۲۰۲۶ را به خودش اختصاص دهد و کفش طلا را به خانه ببرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پرونده جام جهانی ۲۰۲۶ بامداد امروز بسته شد و اسپانیا با پیروزی برابر آرژانتین توانست جام قهرمانی را به خانه ببرد.

در پایان این دوره، کیلیان امباپه مهاجم تیم ملی فرانسه با ۱۰ گل توانست عنوان آقای گلی جام جهانی ۲۰۲۶ را به خودش اختصاص دهد و کفش طلا را به خانه ببرد.

امباپه همچنین با ۲۲ گل در سه دوره جام‌های جهانی ۲۰۱۸، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۶، بهترین گلزن تاریخ جام جهانی نیز لقب گرفت.

لیونل مسی کاپیتان تیم ملی آرژانتین با ۸ گل و جود بلینگام هافبک تیم ملی انگلیس با ۷ گل در رده‌های دوم و سوم برترین گلزنان جام جهانی قرار گرفتند.