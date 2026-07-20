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دفتر اطلاعرسانی دولت غزه اعلام کرد: رژیم صهیونیستی تا دویست وهشتادمین روز از اجرایی شدن توافق آتشبس، ۳ هزار و ۷۹۵ بار این توافق را نقض کرده که در نتیجه آن بیش از هزار نفر شهید و هزاران نفر زخمی شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، دفتر اطلاعرسانی دولت غزه همچنین اعلام کرد که در نتیجه این موارد نقض آتشبس و حملات مستمر اسرائیل، یک هزار و ۱۶۸ نفر شهید، ۳ هزار و ۷۳۴ تن نیز زخمی و ۱۴۹ تن دیگر نیز در دوره اجرای توافق بازداشت شدند.
این نهاد افزود: در بخش کمکهای انسانی، فقط ۵۹ هزار و ۶۱۳ کامیون از مجموع ۱۶۸ هزار کامیونی که باید تاکنون وارد نوار غزه میشد، وارد این منطقه شده که تنها معادل ۳۵ درصد تعهدات است.
در بخش تردد مسافران نیز این دفتر اعلام کرد که اسرائیل فقط به خروج ۹ هزار و ۲۶۸ نفر از مجموع ۲۴ هزار و ۶۰۰ مسافری که قرار بود پس از توافق بازگشایی گذرگاه رفح امکان سفر پیدا کنند، اجازه داده که معادل ۳۷ درصد تعهدات اعلامشده است.
دفتر اطلاعرسانی دولت غزه در پایان، اقدامات رژیم صهیونیستی را محکوم کرد و این رژیم را مسئول ادامه وخامت اوضاع انسانی در نوار غزه دانست و از میانجیها و طرفهای ضامن توافق آتشبس خواست تل آویو را به اجرای کامل مفاد توافق و توقف «نقضهای مستمر» ملزم کنند.