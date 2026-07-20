«مقاومت اسلامی عراق» با صدور بیانیه‌ای هشدار داد: در صورت گسترش حملات علیه ایران، تمامی پایگاه‌ها و منافع آمریکا در عراق و منطقه را هدف قرار خواهد داد.

با گسترش حمله به ایران، پایگاه‌های آمریکا را می زنیم

با گسترش حمله به ایران، پایگاه‌های آمریکا را می زنیم

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، «مقاومت اسلامی عراق» در بیانیه‌ای اعلام کرد در صورت گسترش حملات علیه جمهوری اسلامی ایران، با قدرت و قاطعیت تمامی منافع و پایگاه‌های آمریکا در عراق و منطقه را هدف قرار خواهد داد.

این گروه همچنین تأکید کرد که در روز‌های گذشته هیچ‌گونه حمله نظامی علیه پایگاه‌های آمریکا در عراق و منطقه انجام نداده است.

ایالات متحده آمریکا از ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۵ (هفتم جولای ۲۰۲۶) در پی ادعای حمله به تعدادی از شناور‌های عبوری از جنوب تنگه هرمز با نقض تفاهم نامه اسلام آباد به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور، بار دیگر نه تنها حملات تجاوزکارانه علیه ایران را از سر گرفته، بلکه محاصره دریایی را نیز از ساعت ۲۳ و ۳۰ دقیقه ۲۳ تیرماه مجددا آغاز کرده است.

رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در حاشیه اجلاس سران ناتو در آنکارا اعلام کرد که دیگر تفاهمی با ایران وجود ندارد و آتش‌بس به پایان رسیده است.