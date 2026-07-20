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مارک وارنر سناتور آمریکایی با تاکید بر اینکه «هیچ تهدید قریبالوقوعی» از سوی ایران علیه آمریکا وجود نداشت، اذعان کرد: ایالات متحده نتوانسته توان پهپادی و موشکی ایران را کاهش دهد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، این سناتور دموکرات ایالت ویرجینیا در مصاحبهای با شبکه سیبیاس نیوز اظهار کرد: ما در واقع صدها مجروح جدی داریم. فکر میکنم که شمار کشتهها ۱۶ نفر باشد. استدلال من این است که وقتی یک جنگ انتخابی را شروع میکنید، این اتفاق روی میدهد. بدون هیچ ابهامی به شما میگویم که هیچ تهدید قریبالوقوعی از سوی ایران وجود نداشت.
او که معاون کمیته اطلاعاتی سناست، با بیان اینکه جنگ علیه ایران «بدون برنامه» آغاز شد، ادعا کرد: در مورد دستیابی آمریکا به اورانیوم غنیشده ایران «هیچ پیشرفتی» حاصل نشده و برای رسیدن به آن «به ۱۵ هزار نیرو در زمین» نیاز است، اما «هیچ کسی نمیخواهد این کار را انجام بدهد.»
سناتور وارنر اضافه کرد: ۱۵ هزار نیرو کمترین برآوردی است که برای ورود به این سنگرها لازم است و بیرون آوردن این اورانیوم غنیشده از محفظهها بسیار سخت خواهد بود. ایرانیها به سوی آنها شلیک خواهند کرد. هیچ کسی در این مورد اقدامی نکرده است. ما گفتیم که میخواهیم توان آنها را در استفاده از موشک و پهپاد را کاهش دهیم. روشن است که در این مورد موفق نبودهایم. این مساله مشخصا من را دیوانه میکند، زیرا ما برای سرنگونی پهپادهای ۵۰ هزار دلاری ایران از موشکهای دو و نیم میلیون دلاری استفاده میکنیم.
وارنر در مورد تحولات تنگه هرمز و تاثیر بسته بودن آن بر افزایش بهای سوخت در آمریکا گفت: قیمت بنزین اکنون بار دیگر به چهار دلار [در هر گالن] افزایش یافته است؛ یعنی بهای آن، دستکم در ایالت ویرجینیا، ۱.۲۰ دلار بیشتر از زمان آغاز جنگ است. هیچ برنامهای در مورد چگونگی باز نگه داشتن این تنگه وجود ندارد