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نشریه «نیوی تایمز» گزارش داد: ارتش آمریکا در هراس از شناسایی فرماندهان نیروی دریایی خود، دستور حذف مشخصات آنها را در وب سایت ها صادر کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، نشریه «نیوی تایمز» گزارش داد: نیروی دریایی ایالات متحده اعلام کرد که برخی از یگانهای این نیرو دیگر مجاز نیستند تصاویر و زندگینامه اعضای ارشد فرماندهی خود را در وبسایتهای عمومی منتشر کنند و این تصمیم با هدف افزایش امنیت ملوانان و خانوادههای آنان اتخاذ شده است.
بر اساس این گزارش، در پیام اداری نیروی دریایی آمده است: «دشمنان بهطور فزایندهای اطلاعات در دسترس عموم را جمعآوری میکنند تا کارکنان ما را ردیابی، از آنها مشخصات تهیه کرده و هدف قرار دهند. ایجاد یک نقطه توجه غیرضروری و افزایش علاقه و توجه آنلاین، باعث میشود زندگینامههای معمول مربوط به ساختار سهگانه فرماندهی یگانها، ناخواسته افراد ما را در معرض خطر بیشتری قرار دهد.»
فرماندهانی که از سوی معاونان دریاسالارها و افسرانی با رتبه پایینتر، از جمله مقامهای غیرنظامی همتراز، هدایت میشوند، اکنون از بارگذاری اطلاعات شخصی در وبسایتهای عمومی منع شدهاند.
زندگینامههای رسمی که باید حذف شوند شامل زندگینامه فرماندهان، افسران اجرایی، روسای ستاد، افسران ارشد ستادی، معاونان و فرماندهان ارشد یگانها یا مقامهای همتراز آنان است. بر اساس این گزارش که نخستین بار نیوی تایمز اعلام کرد، زندگینامههای رسمی فرماندهان ارشد دارای درجه پرچمی و اعضای سازمان خدمات اجرایی ارشد همچنان در وبسایتهای رسمی نیروی دریایی و دفتر وزیر نیروی دریایی نگهداری خواهد شد.
با این حال، به فرماندهیهای تحت رهبری دریاسالاران اجازه داده خواهد شد تا شرح حال رهبران را در وبسایتها نگهداری کنند و وبسایتهای داخلی غیرعمومی نیز همچنان به ارائه شرح حال و تصاویر اعضای سرویس ادامه خواهند داد.
نشریه «تسکاند پرپس» نیز در گزارشی مشابه اعلام کرد: انتشار زندگینامه اعضای ارشد فرماندهی، با جلب توجه غیرضروری و افزایش جستوجوهای اینترنتی، ناخواسته خطرات امنیتی برای آنان ایجاد میکند و بر این اساس، واحدهایی که افسرانی با درجه دریاسالار سهستاره یا پایینتر فرماندهی آنها را بر عهده دارند، دیگر اجازه انتشار تصاویر و زندگینامههای رسمی این افراد را در وبسایتهای عمومی ندارند.
این نشریه نظامی اضافه کرد: در اطلاعیه نیروی دریایی آمریکا آمده است: «امنیت ملوانان ما و خانوادههای آنان همچنان اولویت مطلق نیروی دریایی است. در فضای امنیتی مدرن امروز، دشمنان بهطور فزایندهای اطلاعات در دسترس عموم را جمعآوری میکنند تا کارکنان ما را ردیابی، از آنها مشخصات تهیه و آنان را هدف قرار دهند. ایجاد یک نقطه توجه غیرضروری و افزایش ناگهانی علاقه در فضای آنلاین، باعث میشود زندگینامههای معمول فرماندهی سهگانه یگانها، ناخواسته افراد ما را در معرض خطر بیشتری قرار دهد.»
بر اساس این گزارش، دستور نیروی دریایی آمریکا فقط شامل اطلاعاتی که در آینده منتشر میشوند، نخواهد شد، بلکه همه تصاویر و زندگینامههایی که اکنون در وبسایتهای نیروی دریایی قرار دارند، باید از دسترس عمومی خارج شوند، هرچند نسخههای آنها در بایگانی داخلی نیروی دریایی نگهداری خواهد شد.
این نشریه نظامی ادامه داد: زندگینامههای منتشرشده در وبسایتهای نیروی دریایی معمولاً از قالب مشخصی پیروی میکنند؛ ابتدا سوابق تحصیلی فرد و سپس سوابق خدمت نظامی یا غیرنظامی او شامل فرماندهی کشتیها یا یگانها، مسئولیتهای ستادی، سوابق کوتاه استقرار عملیاتی و جوایز و نشانهای دریافتی درج میشود. این اطلاعات در عمل مشابه یک رزومه حرفهای است که میتوان نمونه آن را در شبکههایی مانند لینکدین مشاهده کرد.
نشریه ««تسکاند پرپس» ادامه دادک تصاویر رسمی فرماندهان نیز تقریبا همگی از یک الگوی مشابه پیروی میکنند؛ در این تصاویر، فرمانده معمولا در برابر پرچم آمریکا و پرچم نیروی دریایی ایستاده و لبخند میزند. این صفحات به مردم و رسانهها امکان میدادند تا بدانند چه کسی فرمانده یک یگان یا کشتی است و همچنین هنگام انتخاب این افسران برای مسولیتهای مهمتر یا برکناری آنان از فرماندهی، سوابق خدمتشان را بررسی کنند. هنوز مشخص نیست این دستور چه تاثیری بر اطلاعاتی خواهد داشت که در اطلاعیههای تغییر فرماندهی یا پستهای مربوط به روحیه و فعالیتهای یگانها در شبکههای اجتماعی منتشر میشود؛ پستهایی که ممکن است شامل نام و تصاویر این ملوانان باشد.
همچنین مشخص نیست آیا نیروی دریایی آمریکا قصد دارد تغییرات دیگری درباره نحوه ردیابی اطلاعات مربوط به کارکنان یا کشتیهای نیروی دریایی، از جمله جمعآوری دادهها توسط شرکتهای تجاری، ایجاد کند یا خیر؟