به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، سخنگوی مرکز اورژانس گیلان گفت: ساعاتی قبل حوالی ساعت۲۳ و ۲۳ دقیقه دیروز گزارش تصادف یک موتورسیکلت با اتوبوسی به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد که بلافاصله نزدیک‌ترین تیم‌های عملیاتی به محل اعزام شدند.

علیرضا پورسان افزود:بررسی کارشناسان اورژانس در محل حادثه نشان داد دو سرنشین موتورسیکلت، هر دو حدودا ۲۰ ساله، به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داده‌اند و صحنه حادثه به عوامل انتظامی تحویل داده شد.