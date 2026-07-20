پخش زنده
امروز: -
معاون وزیر امور خارجه در پی حمله به تاسیسات هسته ای دارخوین به آمریکایی ها هشدار داد: ایران ضمن محکومیت قاطع این تجاوز، اقدام مقتضی را برای دفاع از منافع و امنیت ملی خود اتخاذ می کند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، کاظم غریبآبادی، معاون وزیر خارجه در پستی که در شبکه ایکس منتشر کرد، نوشت:
" حمله آمریکا به تأسیسات در حال ساخت نیروگاه دارخوین، تعرضی خطرناک به زیرساختهای صلحآمیز ایران است و مسئولیت کامل تبعات ناشی از تشدید ناامنی و بیثباتی را متوجه دولت آمریکا میکند.
ایران ضمن محکومیت قاطع این تجاوز، اقدام مقتضی را برای دفاع از منافع و امنیت ملی خود اتخاذ میکند. "