

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای علی فرهادی معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در برنامه گفتگوی ویژه خبری به تشریح جزئیات برگزاری آزمون‌های نهایی و سازوکارهای عدالت آموزشی در شرایط اضطراری پرداخت و به پرسش‌ها در این باره پاسخ داد. متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:

مقدمه مجری: امشب راجع به برگزاری امتحانات نهایی می‌خواهیم صحبت کنیم موضوعی که خیلی مورد توجه خانواده‌هایی است که دانش آموز دارند که امتحان نهایی دارند و راجع به سوالات، ابهامات و شبهاتی که برای برگزاری این امتحانات وجود دارد در سراسر کشور صحبت خواهیم کرد و شرایط خاصی که ۴ استان جنوبی کشور از جمله سیستان و بلوچستان، خوزستان، بوشهر و هرمزگان درگیر آن هستند و تاثیری که بر برگزاری امتحانات نهایی گذاشته، به هر ترتیب تلاش می‌کنیم که سوالاتی را مطرح کنیم که مورد توجه شما است و می‌تواند ابهامات را برای به ویژه دانش آموزان و خانواده‌هایی که درگیر امتحانات نهایی هستند برطرف کند.

سوال: شاید مهم‌ترین سوالی که این روز‌ها خیلی پرتکرار پرسیده می‌شود این است که وزارت آموزش و پرورش در این شرایط جنگی چه اصراری دارد که آزمون نهایی را برگزار کند؟

فرهادی: سوال خوبی فرمودید ما در بحث بعضی از استان‌ها هم این سوال مطرح بود. ما در کل چیزی حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دانش آموز داریم که در آزمون‌های نهایی ما می‌باید شرکت کنند یا دانش آموز پایه یازدهم ما هستند یا پایه دوازدهم هستند یا تقاضای ترمیم دروس کردند برای موضوع کنکور سراسری. ما در تقریبا اردیبهشت ماه و خردادماه هم آمادگی برگزاری آزمون داشتیم و به روال عادی باید همان زمان آزمون هایمان را برگزار می‌کردیم، اما شرایط کشور که شرایط جنگی بود و مجوز‌هایی که باید می‌داشتیم امکان برگزاری آزمون فراهم نشد علیرغم آمادگی وزارت آموزش و پرورش و اگر این آزمون را برگزار نکنیم چه اتفاقی می‌افتد؟ دو تا موضوع مهم است، موضوع اول این که این دانش آموزان عزیز دیگر باید فارغ التحصیل بشوند، ما خیلی تلاش کردیم که این اتفاق به نحوی بیفتد که دانش آموزی ضرر نکند و آسیب نبیند و مشکل فارغ التحصیلی پیدا نکند این دانش آموزان عزیز ما در پایه یازدهم که ۵۴۰ هزار نفر هستند باید بتوانند به پایه دوازدهم ارتقا پیدا کنند دانش آموزان عزیز ما در پایه دوازدهم که ۵۷۰ هزار نفر هستند باید بتوانند دیپلم شان را بگیرند و در بحث آموزش عالی آمادگی پیدا بکنند. موضوع دوم هم این که اگر ما تاخیر در این زمینه داشته باشیم بالطبع در بخش شروع دانشگاه‌ها مسائل دیگر و اثرات جانبی دیگری هم دارد ما تا ۱۵ شهریورماه باید از این دانش آموزان عزیزمان بتوانیم آزمون بگیریم و انشاالله مراحل و مقدمات ارتقای آن‌ها به پایه بالاتر یا فارغ التحصیلی فراهم بشود.

سوال: یعنی تا ۱۵ شهریور باید تعیین تکلیف شود و الا خود دانش آموزان دچار مشکل می‌شوند.

فرهادی: بله، خود دانش آموزان عزیز ما بیشترین ضرر را خواهند کرد و خانواده‌ها هم دچار تنش و استرس می‌شوند. مسئله بعدی هم این است که بهرحال امکان برگزاری این آزمون بر اساس بررسی‌های انجام شده در سراسر کشور به جز آن ۴ استان عزیز ما در جنوب و مردم خونگرم جنوب که ما همیشه مدیون فداکاری و رشادت هموطنان عزیزمان در جنوب هستیم. آموزش و پرورش آمد چند تا موضوع را در نظر گرفت مسئله اول سلامتی دانش آموزان است اولویت و خط قرمز وزارت آموزش و پرورش بود که در هر صورت دانش آموزان ما در یک فضای آرام بتوانند امتحان بدهند و در فضای غیر از سلامتی شان آرامش ذهنی داشته باشند و بحث امنیت که تامین شد امنیت روان و امنیت خاطر هم داشته باشند؛ لذا به جهت این که دانش آموزان عزیز ما در این ۴ استان ساحلی که استان بوشهر، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خوزستان همیشه قهرمان است، آمد و به اقتضاء شرایط تصمیم اقتضایی گرفتیم در حال حاضر ما در پایه یازدهم در این ۴ استان یک آزمون را برگزار نکردیم و در پایه دوازدهم هم دو آزمون، د رادامه خدمت شما عرض می‌کنم. تصمیم خیلی پیچیده‌ای اخذ نشده، در همه کشور که شرایط برگزاری آزمون نهایی است با توجه به اعلام آمادگی استانداران محترم بعنوان روسای شورای آموزش و پرورش هر استان اعلام کردند ما آزمون نهایی مان در سراسر کشور دارد یک روند عادی خودش را طی می‌کند در این ۴ استان هم انشاالله در اولین فرصت که شرایط فراهم بشود از این دانش آموزان عزیز آزمون نهایی برگزار خواهیم کرد.

سوال: باز این سوال را مطرح می‌کنند که اگر مثلا تهران هم به اندازه ۴ استان جنوبی الان درگیر جنگ بود باز هم وزارت آموزش و پرورش همین تصمیم را می‌گرفت یعنی معتقدند که الان، چون در جنوب این اتفاق دارد می‌افتد و پایتخت درگیر نیست، پایتخت دارد برای همه تصمیم می‌گیرد از جمله برای جنوب، ولی اگر پایتخت هم درگیر این ماجرای جنگ بود مثل جنگ ۴۰ روزه، احتمالا تصمیم دیگری می‌گرفتند.

فرهادی: برای آموزش و پرورش همه دانش آموزان عزیز هستند. دانش آموزان جنوب برای همه ما عزیزتر، ما مردم ما یک ارادت خاصی به مردم جنوب دارند همه ما جنوبی‌ها را از هموطنان خونگرم و قهرمان مان می‌دانیم، بله اگر این شرایط جای تهران و جنوب شرایط شان عوض می‌شد قطعا ما در جنوب آزمون‌های نهایی مان را برگزار می‌کردیم بعدا از دانش آموزان تهرانی آزمون برگزار می‌کردیم شک نداریم که این اتفاق باید می‌افتاد، چون ما تا ۱۵ شهریور باید تعیین تکلیف کنیم همه دانش آموزان عزیزمان را. نکته بعدی این که ما یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر دانش آموز داریم که باید در این آزمون‌های نهایی شرکت کنند حدود صد هزار نفر دانش آموزان عزیز جنوبی ما هستند، ما به جهت این که دانش آموزان عزیز ما در جنوب در عرض کردم فضای امن و آرام هر دو با هم هم امنیت داشته باشند هم امنیت خاطر داشته باشند به تعویق انداختیم به جهت این که آن دانش آموزان عزیز در یک فضای استرس و با مشکلات نیایند سر جلسه امتحان که در اولین فرصت در شرایط عادی شد از آنها امتحان بگیریم آن یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر دیگر ما بالطبع دارد آزمون نهایی شان برگزار می‌شود که انشاالله مشکلی در بحث فارغ التحصیلی و ارتقا به پایه بالاتر و بحث آموزش عالی و ورود به دانشگاه شان پیش نیاید.

سوال: الان آن ۴ استان جنوبی که فرمودید تا حالا هیچ آزمون نهایی برگزار نشده یا یک تعداد برگزار شده یک تعداد برگزار نشده هنوز درست است؟

فرهادی: ما در پایه دوازدهم دو تا را نگرفتیم، دو تا را گرفتیم. در پایه یازدهم یک مورد را گرفتیم دو تایش را نگرفتیم.

سوال: علت چه بوده که نگرفتید؟

فرهادی: شرایط بوده بحث امنیت بوده و بحث سلامتی، عرض کردم سلامتی دانش آموزان عزیز خط قرمز است برای آموزش و پرورش، شخص آقای وزیر هم تاکید داشتند، جالب است خدمت شما عرض کنم ما تقریبا هر روز، یک روز در میان با ریاست شخص آقای وزیر شورای عالی آزمون هایمان را داریم و برگزار می‌کنیم و نقطه به نقطه کشور را رصد می‌کنیم تقریبا همه مدیران کل ما هم در این جلسات شرکت می‌کنند به صورت برخط، شرایط این ۴ استان را در نظر بگیریم، این هم به این معنی نیست که ما همین آزمونی هم که در پیش داریم در روز سه شنبه در این سه استان برگزار نکنیم من خدمت دانش آموزان عزیز عرض می‌کنم چه در این ۴ استان جنوبی، چه در سایر کشور، آمادگی آزمون راهمیشه داشته باشید، اگر شرایط فراهم بود آزمون را حتما برگزار می‌کنیم. این از چه جهت عرض می‌کنم؟ امسال بیشترین فرصت مطالعاتی را دانش آموزان ما در آزمون‌های نهایی داشتند حدود ۵۰ روز فرصت داشتند که مطالعه کنند، از پایان سال تحصیلی ما که در خردادماه بود و یک هفته هم البته ما تمدید کردیم سال تحصیلی را، اگر از آن روز حساب بکنیم ۵۰ روز دانش آموزان عزیز ما فرصت داشتند که بنشینند و درس شان را بخوانند و آماده بشوند برای آزمون نهایی، این شرایط جنگی و این‌ها که پیش آمد این به تعویق افتاد الان که شرایط هست ما باید این آزمون را حتما بگیریم انشاالله.

سوال: کیفیت آزمون‌ها و استانداردشان با آنچه که سال‌های گذشته که شرایط عادی بود فرقی نکرده درست است؟

فرهادی: کلا راجع به آزمون‌های نهایی دو تا نکته عرض کنم خدمت شما و دانش آموزان عزیز که هیچ نگرانی نداشته باشند. کل نگرانی که می‌تواند داشته باشد این است که ما، چون این آزمون نهایی تاثیر در سوابق تحصیلی برای ورود به آموزش عالی و دانشگاه دارد، دو تا بحث مهم در مورد آزمون‌های نهایی لحاظ می‌شود موضوع اول استانداردسازی این آزمون‌ها است. معمولا آزمون استاندارد آزمونی است که ۲۰ درصد سوالات تا حدودی مشکل، ۲۰ درصد آسان و ۶۰ درصد آن هم معمولی طراحی می‌شود این استاندارد در همه آزمون‌های نهایی جدای از این که در چه سالی برگزار می‌شود در چه مقطعی برگزار می‌شود در چه پایه‌ای برگزار می‌شود این رعایت می‌شود؛ بنابراین چه در آزمون نهایی امسال، چه سال گذشته، چه سال آینده، چه ۴ سال گذشته این رعایت میشود. موضوع بعدی تراز است. تراز آزمون در نظر گرفته میشود و نه نمره خام، یک تکنیک‌های آماری وجود دارد که نمره خام دانش آموز به تراز تبدیل می‌شود و همتراز می‌شوند این آزمون‌ها، بعنوان مثال ممکن است دانش آموزی در ۴ سال گذشته یا دو سال گذشته، سال گذشته، آزمون‌های نهایی اش را داده، امسال می‌آید آن را در سابقه تحصیلی کنکور سراسری لحاظ می‌کند با دانش آموزی که امسال آزمون نهایی می‌دهد. این‌ها در هر صورت تراز می‌شوند و هیچ نگرانی وجود ندارد که اگر دانش آموزان عزیز ما در جنوب بعدا آزمون نهایی می‌دهند آیا آسیبی می‌بینند یا امتیازی برای آنها لحاظ می‌شود؟ نه هیچ فرقی نمی‌کند. آنها هم بعداً آزمون نهایی می‌دهند با این دانش آموزانی که الان دارد آزمون نهایی شان برگزار می‌شود، با استفاده از نمره تراز و تکنیک نمره تراز هم تراز می‌شوند و هیچ تفاوتی نخواهد داشت.

سؤال: اشاره کردید فرصت مطالعاتی خوبی هم داشتند ولی بعضی‌ها معتقد هستند که اینها دارند آزمون استاندارد نهایی را طبق آن چیزی که در سال‌های گذشته هم بوده است، طبق همان آزمون می‌دهند ولی کیفیت آموزشی که امسال داشتند با سال‌های گذشته خیلی متفاوت است، کلاس‌ها برگزار نشده است، مجازی بوده است و کیفیت لازم را نداشته است. آزمون را با استاندارد سال‌های گذشته برگزار می‌کنید ولی کیفیت آموزشی به استانداردی سال‌های گذشته نبوده است؟

فرهادی: همانطور که عرض کردم، باز هم نمره تراز این را هم حل می‌کند. اولاً فرصت مطالعه بوده است، بودجه بندی آموزش کامل اجرا شده است. اگرچه آموزش امسال غیرحضوری بوده است، البته تا نهم اسفندماه کلاس‌ها عمومی بوده است، از نهم اسفندماه درگیر جنگ بودیم، آموزش‌های غیرحضوری شروع شد، با فرض آموزش‌های غیرحضوری باز هم آزمون استاندارد طراحی می‌شود و فرقی برای دانش آموز نمی‌کند. ممکن است دانش آموزی ۶ یا ۱۰ سال گذشته آزمون داده باشد در کنکور سراسری تراز این مسئله را حل خواهد کرد. البته ما یک آماری در آموزش غیرحضوری گرفته‌ایم، آموزش مؤثر اتفاق افتاده است. بخش ارزیابی عملکرد وزارت آموزش و پرورش یک بررسی میدانی انجام داده بود، خدا را شکر اگرچه آموزش‌ها غیرحضوری بوده است، اما آموزش‌های مؤثر اتفاق افتاده است. به طور خاص در پایه یازدهم و دوازدهم برنامه ریزی که داشتیم معلم‌های عزیز زحمتی که داشتند آموزش و بودجه بندی آموزش اتفاق افتاد و فقط آموزش غیرحضوری بود.

سؤال: مثلاً از برخی از اولیاء دانش آموزان استان‌های جنوبی شنیده‌ام که یک آزمون نهایی را شرکت کرده بودند، اولاً خیلی سخت برگزار شده بود، سؤال‌ها سخت بود در صورتی که دانش آموز آنجا آن کیفیت آموزشی که در فلان استان بوده است او در فلان منطقه جنوبی در شرایط جنگی نداشته است و می‌گفتند عدالت رعایت نشده است؟

فرهادی: زمانی که جنگ شروع شد شرایط در کل کشور غیرحضوری شد. یک زمانی استان سیستان و بلوچستان نسبت به تهران آرام بود. اگر این را درنظر بگیریم دانش آموز تهران و کرج و کرمانشاه هم بوده‌اند؛ لذا این توزیع به صورت متناسب و مساوی در حین جنگ بوده است الان فقط زمان امتحان شرایط متفاوت است.

سؤال: الان چهار استان جنوبی که گفتید آزمون‌های نهایی آنها برگزار نشده است، تکلیف آنها چه است؟

فرهادی: در اولین فرصت از آنها آزمون نهایی می‌گیریم. اگر ما آزمون نهایی برگزار نکنیم، آزمون داخلی بگیریم، چون یکسری از دانش آموزان و والدین تقاضا داشتند که کاش آزمون داخلی بگیرید، آزمون نهایی را به بعد مؤکول کنید. آن وقت دانش آموزان دو استرس را باید تحمل کنند، یک بار آزمون داخلی بگیرند تا فارغ التحصیل شوند و یک بار دوباره آزمون نهایی بدهند و دوباره تنش مجدد داشته باشند. الان در اغلب نقاط کشور، آموزش انجام شده است، فرصت مطالعاتی انجام شده است و فقط آزمون مانده است. آنچه که دانش آموز یاد گرفته است باید بیاید و آزمون بدهد. فقط در حین آزمون باید امنیت و آسایش باشد که در آن چهار استان درنظر گرفته‌ایم که شرایط نیست و بعداً آزمون برگزار می‌کنیم. دانش آموزان عزیز در جنوب نسبت به دانش آموزان هیچ مشکلی نخواهند داشت. یعنی تا زمانی که شرایط جنوب کشور مثل شرایط تهران و شهر‌های شمالی محقق نشود، آزمون دانش آموزان جنوب را به تعویق می‌اندازیم تا در یک فضای آرام آزمون انجام شود.

سؤال: الان مشخص است که کدام آزمون‌ها به تعویق خواهد افتاد، الان در چهار استان تصمیم دارید که دیگر برگزار نکنید یا به فراخور تصمیم می‌گیرید؟

فرهادی: نه، ما تصمیم اقتضایی خواهیم گرفت. همه دانش آموزان ما در همه استان‌ها باید آمادگی شرکت در آزمون‌ها را داشته باشند، چون اقتضایی تصمیم گرفته می‌شود. الان استان بوشهر، سیستان و بلوچستان و خوزستان، در این دو روز آرام‌تر بوده‌اند یعنی ما امکان برگزاری یک آزمون آرام و بی دردسر را در آنجا داریم. اعلام می‌کنم آزمون‌هایی که روز سه شنبه است، به جز استان هرمزگان که شرایط خاص دارد، در سراسر کشور برگزار خواهد شد. یعنی روز سه شنبه فقط هرمزگان آزمون نهایی اش به تعویق می‌افتد، در بقیه استان‌های کشور آزمون نهایی را اجرا خواهیم کرد که دانش آموزان به موقع بتوانند فارغ التحصیل شوند.

سؤال: این تصمیم گیری فقط برای سه شنبه است؟

فرهادی: بله. برای چهارشنبه و روز‌های آینده به صورت اقتضایی تصمیم گرفته می‌شود و حداقل ۲۴ ساعت قبل اعلام می‌کنیم. پیش فرض ما این است که دانش آموز در این ۵۰ روز مطالعه اش را کرده است و الان فقط سر جلسه می‌آید و آزمون می‌دهد.

سؤال: یکسری شرایط ظریفی هم این وسط وجود دارد. مثلاً شاید سر اولین آزمون بود که نهایی داشت برگزار می‌شد در یکی از استان‌های جنوبی که درگیر جنگ هم بود، می‌گفتند ما تا صبح بیدار بودیم و صبح هم آزمون دادیم؟

فرهادی: با هماهنگی استانداران در شهر‌هایی که این شرایط را داشتند آزمون‌ها به تعویق انداختیم.

سؤال: آزمون برگزار شده است؟

فرهادی: اگر آزمون برگزار شده است حتماً شرایط آرام بوده است.

سؤال: ساعتی که آزمون برگزار شده است آرام بوده است ولی شب قبل از آزمون شرایط آرام نبوده است و نخوابیده‌اند و با خستگی بر سر آزمون نشسته‌اند؟

فرهادی: این را بعداً نمره‌های خام ما گزارش خواهد کرد. یعنی خوبی آزمون نهایی و تحلیل‌هایی که روی نمره صورت می‌گیرد اینها را مشخص می‌کند. تحلیل ما این است که مشکلی نیست، ولی تحلیل نمره خام در یک حوزه امتحانی خاصی می‌تواند این را به ما اعلام کند و این نشانه خوبی می‌تواند باشد که در آنجا اگر شرایط استراس برای همه بوده است، باید در آن حوزه چگالی و تعداد آن افراد زیاد باشد که بعداً را در نمره‌های خام و نمره‌های تراز آنها می‌توانیم ببینیم. عرض می‌کنم بعد از پدر و مادر دلسوزتر به دانش آموز معلم است، نگاه معلم و نگاه ما به دانش آموزان فرزندان خودمان هستند، فرزند من هم در این آزمون‌های نهایی دارد شرکت می‌کند. نگران نباشند در هر صورت آموزش و پرورش صلاح و منفعت دانش آموز را برای خودش اولویت می‌داند و اینکه انشاالله بتواند در شرایط بهتری قرار بگیرد و فرصت را از دست ندهد و این سال را که طی کرده است بتواند با موفقیت به پایان برساند.

سؤال: آن آزمون‌هایی که به تعویق می‌افتد را بعداً برگزار می‌کنید با امتحانات نهایی و سراسری مشکلی ندارد؟

فرهادی: نه، هیچ مشکلی ندارد. اگر زمانی در استان‌های جنوبی امکان آزمون نهایی نداشتیم، از این عزیزان آزمون داخلی برگزار می‌کنیم تا فارغ التحصیل شوند بعداً سر فرصت برای آزمون ورود به دانشگاه آزمون نهایی از آنها گرفته می‌شود. ایراد این کار این است که باید دو بار آزمون بدهند، تمام تلاش ما این است که این دو بار استرس را به دانش آموزان تحمیل نکنیم.

سؤال: چه زمانی راجع به این موضوع تصمیم گیری خواهد شد؟

فرهادی: بستگی به شرایط کشور دارد. تا ۱۵ شهریورماه باید.

سؤال: تا چه زمانی منتظر خواهید بود که ببینید شرایط چگونه است؟

فرهادی: آخرین آزمون نهایی ما ۱۲ مردادماه برای پایه دوازدهم است، برای پایه یازدهم ۵ مردادماه است. بعد از این اگر در یک جایی نتوانستیم آزمون نهایی را برگزار کنیم، قطعاً آزمون داخلی ولو به صورت مجازی برگزار می‌کنیم تا دانش آموزان بتوانند فارغ التحصیل شوند، اما بحث کنکور و سابقه تحصیلی آنها می‌ماند.

سؤال: کنکورشان می‌ماند تکلیف شان چه می‌شود؟

فرهادی: باید در خردادماه سال آینده دوباره بیاید و سابقه تحصیلی ایجاد کند.

سؤال: برای آقایان که مشکل نظام وظیفه دارند آنجا به مشکلی نمی‌خورند؟

فرهادی: نه، مشکلی پیش نمی‌آید، چون قانونگذار گفته است در کنکور سابقه تحصیلی ۶۰ درصد تأثیر دارد. اگر شرایط جنگی خیلی پیش برود و شرایط جدیدی پیش بیاید باید برای آن تصمیمی گیری کنیم. پیش بینی ما این است که مشکلی پیش نیاید و بتوانیم آزمون نهایی را برگزار کنیم. اگر شرایط خاص پیش آمد، به اقتضای آن تصمیم بگیریم.

سؤال: درحال حاضر اهتمام وزارت آموزش و پرورش بر این است که تا پایان شهریورماه تکلیف دانش آموزان را مشخص کند.

فرهادی: بله.

سؤال: اگر شرایط فراهم نشود باز برای آن تصمیم مجدد را می‌گیرید؟

فرهادی: بله، اگر شرایط آزمون نهایی نباشد، آزمون داخلی گرفته می‌شود. حتی ممکن است در یک استانی ما الان در شمال استان سیستان و بلوچستان هیچ مشکل خاصی نیست، از سیستان تا شهرستان چابهار و کنارک حدود هزار کیلومتر فاصله است؛ لذا در خیلی از استان‌ها هم می‌توانیم داخلی تصمیم بگیریم، برخی از حوزه‌های امتحانی امتحان را برگزار می‌کنند و برخی که شرایط نداشته باشند بعداً برای آنها تصمیم گیری می‌کنیم.

سؤال: اینکه یک جا برگزار کنید و یک جای دیگر را به تعویق بیندازید به لحاظ قانونی مشکلی ایجاد نمی‌شود؟

فرهادی: هیچ مشکلی نیست. ما از فروردین ماه به فکر این شرایط بودیم، آقای دکتر کاظمی، وزیر محترم هر روز پیگیر بودند. ما در مصوبه ۱۰۷۳ شورای عالی آموزش و پرورش که رئیس شورای عالی آموزش و پرورش رئیس جمهور هستند و مصوبات آن برای آموزش و پرورش قانون است، آنجا تصمیم گرفتیم چنانچه شرایط خاص پیش بیاید، آموزش و پرورش بتواند تصمیم اقتضایی بگیرید، ماده واحده آنجا مصوب شد، در تاریخ ۱۷/۰۱/۱۴۰۵. لذا براساس مصوبه ۱۷/۰۱/۱۴۰۵ شماره ۱۰۷۳ ما این مجوز قانونی را داریم و مشکلی نداریم.

سؤال: به لحاظ عدالت به نفع یا ضررشان است؟

فرهادی: نه، به نفع شان خواهد بود و نه به ضررشان خواهد بود. نهایتاً نمره تراز هم ترازی ایجاد می‌کند. عرض کردم حتی ممکن است این هم ترازی با دانش آموزی که دو سال پیش آزمون نهایی داده است باز همان اتفاق می‌افتد و فرقی ندارد.

سؤال: قانونی است که آموزش و پرورش بتواند نمره داخلی را خودش براساس سوابق تعیین کند؟

فرهادی: تعیین نمره جزء وظایف و اختیارات آموزش و پرورش است، برگزاری آزمون. الان هم که آزمون نهایی می‌گیریم براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، چون تأثیر سوابق برای کنکور مصوب شده است، ما آزمون نهایی برگزار می‌کنیم، اگر بحث تأثیرسوابق در کنکور نبود همان امتحان داخلی کفایت می‌کرد.

سؤال: الان سهمیه مناطق جنگی درنظر گرفته‌اید؟

فرهادی: تا الان همچنین سهیمه‌ای درنظر گرفته نشده است اگر درنظر گرفته شود نیاز به قانون دارد. دو نهاد قانونی داریم که می‌توانند در این زمینه تصمیم گیری کنند، یکی مجلس شورای اسلامی و یکی هم شورای عالی انقلاب فرهنگی است. تا الان برای سهیمه مناطقی که درگیر جنگ بوده‌اند هیچ مصوبه‌ای به آموزش و پرورش ابلاغ نشده است. چون جنگ الان در جنوب است، قبلاً در تهران و همدان و همه جا بود و گستره کشور درگیر جنگ بوده است و تا الان چیزی به ما ابلاغ نشده است.

سؤال: نکته پایانی را بفرمایید؟

فرهادی: دانش آموزان عزیز اصلاً نگران نباشند، شخص آقای وزیر، اعضای شورای معاونین، اعضای شورای عالی آزمون ها، رئیس جمهور، نماینده‌های مجلس، اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که امروز خدمت آنها بودیم و یک جلسه تخصصی داشتیم با حضور همه اعضاء که آزمون نهایی ما مورد تأیید کمیسیون آموزش و تحقیقات هم است. یعنی نظر دوستان هم بعنوان متخصصان بحث تعلیم و تربیت این است که این آزمون برگزار شود. شخص وزیر هم تأکید دارند که دانش آموزان ضرر نکنند و به موقع آزمون بدهند تا برای دانشگاه مشکلی نداشته باشند. دانش آموزان هیچ نگرانی و دلهره نداشته باشند. براساس مطالعاتی که از قبل در این ۵۰ روز بعد از پایان سال تحصیلی داشتند در امتحان حاضر شوند و با توکل بر خداوند و تکیه بر همت خودشان در امتحان حاضر شوند. این شرایطی است که در کشور پیش آمده است و همه باید دست به دست هم بدهیم وضعف نشان ندهیم و انشاالله با امید برای پیروزی رزمندگان عزیز که همیشه مردم غیور ایران دشمنان را نا امید کرده‌اند، ایندفعه هم همین اتفاق خواهد افتاد و ما امیدواریم و هیچ مشکلی هم نخواهیم داشت.

سؤال: فردا آزمون نهایی نداریم؟

فرهادی: سه شنبه داریم، به غیر از استان هرمزگان در سراسر کشور آزمون‌ها برگزار می‌شود. امروز شورای عالی آزمون به صورت برخط برگزار می‌شد به ریاست دکتر کاظمی و همانجا تصمیم گرفته شد با توجه به اطلاعاتی که از استانداران می‌گیریم، حکمرانان محلی نظرشان برای ما حجت است که وضعیت استان شان چگونه است. با توجه به شرایط آرامی که در بوشهر و سیستان و بلوچستان و خوزستان حاکم بود، در روز سه شنبه به غیر از استان هرمزگان آزمون نهایی در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

سؤال: راجع به کمبود معلم‌ها و آزمون استخدامی و اینها بفرمایید؟

فرهادی: برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش و تأکید مدیران به ویژه آقای وزیر این است که اول مهرماه کلاس‌ها را به صورت حضوری و با قوت و نشاط آغاز خواهیم کرد. برای اول مهرماه هیچ کلاس بدون معلم و هیچ معلم بدون کلاس و سازماندهی نشده نخواهیم داشت. همه شقوق مربوطه برنامه ریزی شده است، با تمام استان‌ها تفاهم نامه نیروی انسانی و امکانات امضاء کرده‌ایم و هیچ مشکلی برای آغاز سال تحصیلی نخواهیم داشت.