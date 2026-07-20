مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با تأکید بر تسریع روند بازسازی واحد‌های آسیب‌دیده این شرکت در جنگ تحمیلی ۴۵ روزه، خواستار تأمین حداکثری تجهیزات و بازگشت هرچه سریع‌تر بخش‌های آسیب‌دیده به مدار تولید شد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ سعید زرندی در بازدید از روند بازسازی بخش‌های آسیب دیده واحد‌های آسیب‌دیده فولاد مبارکه؛ ابتدا با حضور در نیروگاه ۹۱۴ مگاواتی شهید کاظمی (سیکل ترکیبی) بر تأمین حداکثری تجهیزات موردنیاز و نصب و راه‌اندازی بخش‌های آسیب‌دیده این نیروگاه تأکید کرد و گفت: باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم تا به‌موازات وارد مدار شدن سایر بخش‌های آسیب‌دیده بتوانیم از بخشی از ظرفیت نیروگاه‌های فولاد مبارکه در مسیر تولید استفاده کنیم.

وی در ادامه با حضور در ناحیه آهن‌سازی از روند بازسازی مگامدول‌های شهید خرازی ناحیه آهن‌سازی ابراز خرسندی کرد و گفت: بدون شک پس از افتخارات فولاد مبارکه در حوزه تولید در پایان سال ۱۴۰۴، امروز شاهد این هستیم که بازسازی فولاد مبارکه نیز می‌تواند به‌عنوان نمونه‌ای موفق به صنعت فولاد جهان معرفی شود.

زرندی در ادامه از سرند دانه‌بندی واحد کاردامپر بازدید کرد و با اشاره به اهمیت و ضرورت بهره‌وری در حوزه‌های نیروی انسانی، تجهیزات و منابع گفت: باید با استفاده از ظرفیت نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان در مسیر افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و کسب درآمد و سود بیشتر برای شرکت اقدامات نوآورانه‌تری انجام دهیم.