فرماندهی تروریستی مرکزی آمریکا (سنتکام) یکشنبه شب با به‌روزرسانی تلفات خود، از کشف بقایای یک نظامی و کشته شدن یک نیروی دیگر آمریکایی خبر داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، فرماندهی تروریستی ارتش مرکزی آمریکا (سنتکام) شامگاه یکشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: دیروز، فرماندهی مرکزی ایالات متحده از مرگ دو سرباز آمریکایی و مفقود شدن یکی از آنها در اردن پس از حمله ایران در ۱۷ ژوئیه خبر داد. پس از جست‌وجوی کامل، پرسنل نظامی ایالات متحده اوایل امروز بقایای ناشناسی را در محل پیدا کردند و روند بررسی برای تایید بقایا ادامه دارد.

این فرماندهی تروریستی افزود: به‌طور جداگانه، یک سرباز آمریکایی در شمال عراق در ۱۸ ژوئیه در جریان انفجار کنترل‌شده مهمات منفجر نشده از یک پهپاد تهاجمی کشته شد. همچنین، یک سرباز دیگر زخمی شد و همچنان به دلیل جراحت جزئی تحت درمان پزشکی است.

فرماندهی تروریستی آمریکا بامداد یکشنبه از حملات مجدد به ایران خبر داد و ادعا کرد که هدف از این تجاوزات از بین بردن توانایی ایران در تنگه هرمز است.

در حالی‌که هنوز دو هفته از اجرای تفاهم نامه اسلام‌آباد نمی‌گذشت، آمریکا با تحت فشار قراردادن عمان و با حمایت برخی کشور‌های منطقه اقدام به دور زدن تفاهم نامه و نقض بند ۵ آن در رابطه با مدیریت ایران بر تنگه هرمز، کردند که این مسئله با مخالفت و اعتراض ایران مواجه شد. با این حال این کشور‌ها به اعتراض ایران توجه نکردند و مسیر جنوبی تنگه هرمز را بدون توجه به تفاهم مذکور برای عبور کشتی‌ها باز کردند که این روند به تشدید دوباره تنش و برهم خورد تفاهم اسلام‌آباد منجر شد.