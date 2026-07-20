مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کردستان از بهره‌برداری یک حلقه چاه جدید در روستای گنجی شهرستان قروه خبر داد و گفت: با اجرای این طرح و سرمایه‌گذاری ۳۰ میلیارد ریالی، تنش آبی روستا‌های گنجی و چمقلو به طور کامل برطرف و ۱۲۱۵ نفر از آب شرب سالم، بهداشتی و پایدار بهره‌مند شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، فرهاد گفت: در راستای رفع تنش آبی روستا‌های گنجی و چمقلو شهرستان قروه، یک حلقه چاه جدید به عمق ۲۰۰ متر در روستای گنجی با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال حفر و وارد مدار بهره‌برداری شده است.

وی گفت: این طرح با هدف تأمین آب شرب پایدار برای ساکنان دو روستای گنجی و چمقلو اجرا شده و در حال حاضر ۱۳ لیتر بر ثانیه آب از این چاه برداشت می‌شود.

فرهاد افزود: با بهره‌برداری از این چاه، مشکل تنش آبی هر دو روستا به طور کامل برطرف شده و ۱۲۱۵ نفر جمعیت در قالب ۴۱۱ اشتراک، اکنون به صورت ۲۴ ساعته از آب شرب سالم، بهداشتی و پایدار برخوردار هستند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کردستان با اشاره به ضرورت اجرای این طرح بیان کرد: چاه قبلی روستای گنجی در سال ۱۴۰۲ دچار رانش شد و به مرور زمان میزان آبدهی آن کاهش یافت، به گونه‌ای که دیگر پاسخگوی نیاز آبی دو روستای گنجی و چمقلو نبود.

وی خاطرنشان کرد: با حفر و بهره‌برداری از چاه جدید، پایداری تأمین آب شرب این دو روستا تضمین شده و یکی از مطالبات مهم ساکنان منطقه در حوزه آب شرب برآورده شده است.