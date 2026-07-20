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مدیر مرکز نوآوری، هوشمندسازی و ایمنی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) گفت: نقشه راه تحول دیجیتال این سازمان با هدف توسعه معادن هوشمند و ارتقای بهرهوری زنجیره معدن و صنایع معدنی تدوین شده است و طی پنج سال اجرا میشود.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ بهاره خازنی گفت: نقشه راه تحول دیجیتال ایمیدرو، چارچوبی جامع و عملیاتی برای عبور از شیوههای سنتی مدیریت به سمت حکمرانی دادهمحور، هوشمندسازی فرآیندها و خلق ارزش پایدار در زنجیره معدن و صنایع معدنی است.
وی با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه افزود: دستیابی به رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن بدون بهرهگیری از فناوریهای نوین و افزایش بهرهوری امکانپذیر نیست. بر اساس برنامه هفتم توسعه، ۳۵ درصد از این رشد باید از محل ارتقای بهرهوری محقق شود و این موضوع، ضرورت توسعه زیرساختهای دیجیتال، بهرهگیری از هوش مصنوعی و استقرار فناوریهای هوشمند را بیش از گذشته نمایان میکند.
مدیر مرکز نوآوری، هوشمندسازی و ایمنی ایمیدرو با بیان اینکه تحول دیجیتال دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر برای آینده معدنکاری کشور به شمار میرود، تصریح کرد: مدیریت هوشمند ناترازی انرژی، کاهش هزینههای عملیاتی، افزایش بهرهوری خطوط تولید، تصمیمگیری مبتنی بر داده و بهینهسازی فرآیندهای تولید از مهمترین اهداف این نقشه راه است که در نهایت به ارتقای رقابتپذیری بنگاههای معدنی و صنایع معدنی منجر خواهد شد.
خازنی درباره نحوه اجرای این سند راهبردی نیز گفت: نقشه راه تحول دیجیتال ایمیدرو در افق پنجساله و در قالب چهار موج اجرایی شامل پایهگذاری، مقیاسگذاری، گسترش و بهرهبرداری دیجیتال طراحی شده است. برای هر یک از این مراحل نیز شاخصهای کلیدی عملکرد (KPI) تعریف شده تا روند اجرای پروژهها به صورت مستمر پایش و ارزیابی شده و از هرگونه انحراف احتمالی جلوگیری شود.
وی با تأکید بر اهمیت امنیت اطلاعات در فرآیند هوشمندسازی اظهار داشت: استفاده از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی در ایمیدرو بر پایه پلتفرمهای بومی و با رعایت کامل استانداردهای امنیت داده انجام خواهد شد. همچنین تمامی فناوریهای جدید پیش از استقرار در محیطهای عملیاتی، در محیطهای آزمایشی (Sandbox) مورد ارزیابی قرار میگیرند تا از کارایی، پایداری و امنیت آنها اطمینان کامل حاصل شود.
مدیر مرکز نوآوری، هوشمندسازی و ایمنی ایمیدرو با اشاره به برنامههای عملیاتی این سازمان گفت: در گام نخست، ایجاد سه معدن هوشمند به عنوان پایلوت در دستور کار قرار گرفته است که شامل معادن زیرزمینی زغالسنگ با هدف ارتقای ایمنی و همچنین معادن روباز خواهد بود.
وی ادامه داد: اجرای این طرح ها علاوه بر افزایش ایمنی، کاهش هزینهها و ارتقای بهرهوری، زمینه مستندسازی تجربیات، بومیسازی فناوریهای نوین و توسعه الگوی معدنکاری هوشمند در سراسر کشور را فراهم خواهد کرد و مسیر تحول دیجیتال در بخش معدن را شتاب خواهد بخشید.
خازنی در پایان با تأکید بر اینکه سرمایه انسانی مهمترین رکن موفقیت تحول دیجیتال است، خاطرنشان کرد: آموزش نیروی انسانی، ارتقای سواد دیجیتال، توسعه مهارتهای تخصصی و آمادهسازی کارکنان برای فعالیت در زیستبوم هوشمند معدن، از مهمترین اولویتهای ایمیدرو در اجرای این نقشه راه خواهد بود.
وی ابراز امیدواری کرد با اجرای کامل این سند راهبردی، بخش معدن و صنایع معدنی ایران به الگویی موفق در حوزه معدنکاری هوشمند تبدیل شده و با اتکا به فناوریهای نوین، بهرهوری، ایمنی، مدیریت انرژ رقابتپذیری این صنعت راهبردی بیش از پیش ارتقا یابد.