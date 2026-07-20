پخش زنده
امروز: -
انباشت مزمن و گسترده زبالهها در حاشیه جاده گردشگری بخش موچش، به معضلی جدی برای این منطقه تبدیل شده که سلامت عمومی و ظرفیتهای کمنظیر گردشگری این خطه را با مخاطراتی جدی مواجه کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، جاده گردشگری موچش که به عنوان یکی از ویترینهای اصلی و نقاط قوت گردشگری منطقه موچش محسوب میشود، در حال حاضر به جای نمایش زیباییهای طبیعی، به محلی برای تجمیع پسماندها بدل شده است.
انتشار بوی نامطبوع و جاری شدن شیرابههای سمی، علاوه بر آلودگی محیطزیست، موجب نارضایتی شدید ساکنان و گردشگران شده و عملاً دستاوردهای توسعهای این منطقه را تحتالشعاع قرار داده است.
مردم منطقه ضمن انتقاد از وضعیت موجود، بر تداوم پیگیریهای بینتیجه طی سالهای گذشته تأکید کرده و خواستار پاسخگویی مسئولان مربوطه شدند.
طبق اظهارات اهالی، وعدههای مکرر متولیان امر تا به امروز منجر به اقدام عملی و موثری برای پاکسازی و ساماندهی اصولی این محور نشده است.
مردم و فعالان حوزه سلامت منطقه، از مسئولان استانی و متولیان محیطزیست انتظار دارند تا با عبور از مرحله وعدهها، در اقدامی جهادی و قاطع، نسبت به پاکسازی و مدیریت پسماند این محور گردشگری اهتمام ورزند تا ضمن صیانت از سرمایههای ملی، اعتماد عمومی نیز تقویت شود.