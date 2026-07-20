مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد با اشاره به روند مطلوب اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در شهرستان خاتم، بر ضرورت ثبت رسمی نقل‌وانتقال املاک تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، اقبال با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که از سوم تیرماه سال ۱۴۰۳ ابلاغ شده است، اظهار کرد: اجرای این قانون یکی از مهم‌ترین اقدامات برای ساماندهی مالکیت‌ها، افزایش امنیت حقوقی و کاهش اختلافات ملکی است و همه شهروندان باید در چارچوب این قانون نسبت به ثبت رسمی املاک خود اقدام کنند.

وی با بیان اینکه در استان یزد و به‌ویژه شهرستان خاتم اقدامات مؤثری در اجرای این قانون انجام شده است، افزود: بر اساس تصریح قانون، صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی و باغات با روند مطلوبی در حال انجام است و بخش قابل توجهی از این اراضی اکنون دارای سند رسمی هستند.

اقبال همچنین از پیشرفت چشمگیر صدور اسناد مالکیت در مناطق روستایی خبر داد و گفت: تاکنون حدود ۹۰ تا ۹۱ درصد املاک روستایی شهرستان خاتم دارای سند مالکیت شده‌اند و روند صدور اسناد برای سایر املاک نیز ادامه دارد.

اقبال با اشاره به کشاورزی بودن شهرستان خاتم و ارزش بالای اراضی این منطقه، از مالکان خواست برای جلوگیری از بروز مشکلات حقوقی، از ظرفیت‌های قانونی از جمله قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی استفاده کرده و نسبت به مستندسازی املاک خود اقدام کنند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد همچنین از اتخاذ تصمیمات مهم برای رفع اختلافات ثبتی در برخی اراضی خبر داد و افزود: با حضور مدیر امور اراضی استان و بررسی مشکلات موجود در برخی پلاک‌های ثبتی، تصمیمات لازم اتخاذ شد که پیش‌بینی می‌شود با اجرای این مصوبات، مشکل اسناد حدود هزار نفر از مالکان این مناطق برطرف شود.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت انجام معاملات از مسیر قانونی، تصریح کرد: مالکان املاک مشمول قانون الزام نباید صرفاً با تنظیم قولنامه یا قرارداد عادی در مشاوران املاک اقدام به انتقال مالکیت کنند؛ بلکه نقل‌وانتقال این املاک باید از طریق دفاتر اسناد رسمی و با تنظیم سند رسمی انجام شود.