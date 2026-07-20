معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان یزد از اعزام ناوگان امدادی این استان به طرح اربعین حسینی در کشور عراق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، طباطبایی گفت: این ناوگان با هدف ارائه خدمات امدادی و پشتیبانی به زائران، به مناطق تعیین‌شده اعزام شده است.

معاون امداد و نجات هلال احمر استان یزد اظهار کرد: در راستای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی و با هدف تقویت توان امدادی و عملیاتی، ناوگان امدادی جمعیت هلال‌احمر استان یزد شامل ۴ دستگاه آمبولانس، یک دستگاه خودروی تویوتا دو کابین و یک دستگاه کامیونت فوسو با بیش از ۱۰ نیرو امدادی به کشور عراق اعزام شد.

طباطبایی افزود: این ناوگان برای پشتیبانی از تیم‌های عملیاتی و ارائه خدمات امدادی، درمانی و لجستیکی به زائران اربعین در مسیر‌های تعیین‌شده به کارگیری خواهد شد.

وی با تأکید بر آمادگی نیرو‌های عملیاتی استان در اجرای مأموریت‌های اربعین تصریح کرد: جمعیت هلال‌احمر استان یزد همه‌ساله با بهره‌گیری از ظرفیت نیرو‌های امدادی، تجهیزات و ناوگان عملیاتی، در راستای خدمت‌رسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) حضوری فعال و مؤثر دارد.

معاون امداد و نجات هلال احمر استان یزد خاطرنشان کرد: این اعزام در چارچوب برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای پوشش امدادی مراسم عظیم اربعین حسینی و با هماهنگی‌های لازم با سازمان امداد و نجات هلال احمر کشور صورت گرفته است.