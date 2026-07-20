در راستای تشدید نظارت بر بازار و مقابله با اخلال در نظام توزیع کالا، از یک واحد انبار غیرمجاز در اصفهان، بیش از ۴ هزار قلم لوازم یدکی قاچاق و احتکار شده کشف و توقیف کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ روابط عمومی بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان اعلام کرد بازرسان قرارگاه متمرکز و یکپارچه نظارت و بازرسی بازار استان اصفهان از یک واحد انبار غیرمجاز در اصفهان، بیش از ۴ هزار قلم لوازم یدکی قاچاق و احتکار شده کشف شد.

طبق برآورد کارشناسان اصناف ارزش این کالاها ۱۰۰ میلیارد ريال برآوزد شده توقیف و پرونده محتکران اقتصادی برای طی کردن سیر مراحل قانونی تحویل پلیس امنیت اقتصادی شد.