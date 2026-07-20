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در پی افزایش خروجی سد زایندهرود و جاریشدن آب در بستر رودخانه که منجر به غرقشدن تعدادی از شهروندان شد، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان دستوراتی به دستگاههای متولی و اجرایی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت: در روزهای آخر هفته و تعطیلات لازم است گشتهای ویژه و مشترک سازمان آتشنشانی و سازمان آب منطقهای در حاشیه رودخانه مستقر شوند و هشدارهای لازم را دراینخصوص به شهروندان داده شود.
سید محمد موسویان افزود: اقدامات هماهنگ و چندوجهی دادستانی اصفهان، از بازدید میدانی و نصب تابلوهای هشدار تا اصلاح نقاط حادثهخیز، فعالسازی گشتهای مشترک و تأکید بر فرهنگسازی رسانهای، گامی مؤثر در مسیر کاهش حوادث غرقشدن محسوب میشود.