در پی افزایش خروجی سد زاینده‌رود و جاری‌شدن آب در بستر رودخانه که منجر به غرق‌شدن تعدادی از شهروندان شد، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان دستوراتی به دستگاه‌های متولی و اجرایی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت: در روزهای آخر هفته و تعطیلات لازم است گشت‌های ویژه و مشترک سازمان آتش‌نشانی و سازمان آب منطقه‌ای در حاشیه رودخانه مستقر شوند و هشدارهای لازم را دراین‌خصوص به شهروندان داده شود.

سید محمد موسویان افزود: اقدامات هماهنگ و چندوجهی دادستانی اصفهان، از بازدید میدانی و نصب تابلوهای هشدار تا اصلاح نقاط حادثه‌خیز، فعال‌سازی گشت‌های مشترک و تأکید بر فرهنگ‌سازی رسانه‌ای، گامی مؤثر در مسیر کاهش حوادث غرق‌شدن محسوب می‌شود.