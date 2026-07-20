به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسوول روابط عمومی اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث استان اصفهان گفت: در پی گزارش غرق‌شدن یک مرد جوان در رودخانه زاینده‌رود، محدوده جاده سلامت ناژوان نیروهای اورژانس به محل اعزام شدند.

عباس عابدی افزود: با وجود حضور سریع تکنسین‌های اورژانس در صحنه به دلیل گذشت زمان طولانی از وقوع حادثه، تلاش‌ها برای احیای فرد حادثه‌دیده بی‌نتیجه ماند و مرگ وی تأیید شد.

ویی با بیان اینکه متوفی مردی حدود ۲۵ ساله و بدون مدارک شناسایی است، تاکید کرد: هویت دقیق این فرد و علت وقوع حادثه در مراجع قانونی در حال بررسی است.

مسوول روابط عمومی اورژانس استان اصفهان افزود: با وجود هشدارهای مکرر مبنی بر ممنوعیت شنا در رودخانه، متأسفانه همچنان شاهد حوادث تلخ غرق‌شدن هستیم و از شهروندان تقاضا می شود برای حفظ جان خود از ورود به آب‌های ناایمن و رودخانه‌ها جداً خودداری کنند.

کانال‌های آب کشاورزی و رودخانه زاینده‌رود در استان اصفهان همواره در فصول گرم سال به دلیل بی‌توجهی برخی افراد به هشدارهای ایمنی و تابلوهای «شنا ممنوع»، شاهد حوادث تلخ غرق شدگی هستند و بر اساس آمارهای اورژانس، از ابتدای سال جاری تاکنون، چندین مورد حادثه غرق شدن در رودخانه زاینده رود و کانال‌های انتقال آب در سطح استان به ثبت رسیده که منجر به فوت یا آسیب‌دیدگی جدی هموطنان شده است.

از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۹ نفر بر اثر غرق‌شدن در منابع آبی استان جان خود را از دست داده‌اند که بخش عمده این حوادث در کانال‌های انتقال آب منتهی به زاینده‌رود و بستر این رودخانه رخ داده است.

بر همین اساس مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در پی افزایش دمای هوا و حضور بیشتر مردم در حاشیه منابع آبی و احتمال وقوع حوادث گفت ۷۰ تیم گشت، نظارت و امدادی با مشارکت شهرداری‌ها، شرکت آب منطقه‌ای، آتش‌نشانی، جمعیت هلال‌احمر، میراب‌های زاینده‌رود و هیأت نجات‌غریق در مسیر رودخانه، کانال‌های انتقال آب و دریاچه سدهای استان مستقر شده‌اند. شیشه فروش همچنین پیش از این با تأکید بر ناایمن بودن شنا در زاینده‌رود، نسبت به وجود چاله‌ها، گرداب‌ها، بندهای غیرایمن، اشیای خطرناک در کف رودخانه و تغییر ناگهانی دمای آب هشدار داده‌اند.