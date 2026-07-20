به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ صادقی، با اشاره به نقش مهم مردم در حفظ امنیت عمومی اظهارداشت: رعایت نکات ساده، اما موثر همچون نصب تجهیزات ایمنی، استفاده از قفل‌های استاندارد، روشن نگه داشتن محیط‌های بیرونی وعدم نگهداری اموال ارزشمند در معرض دید، می‌تواند تا حد زیادی از وقوع سرقت جلوگیری کند.

وی افزود: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه رفت وآمد مشکوک یا رفتار غیر عادی، موضوع را سریعا از طریق ۱۱۰‌های به پلیس اطلاع دهند تا ماموران بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به بررسی موضوع اقدام کنند.



فرمانده انتظامی شهرستان مروست با بیان اینکه پیشگیری، موثرترین راه مقابله با سرقت است خاطر نشان کرد: همکاری مردم با پلیس، مهمترین عامل در ارتقای امنیت اجتماعی و کاهش سرقت است.



صادقی با بیان اینکه از قفل‌های با کیفیت، درب ضد سرقت مناسب برای درب‌های ورودی منزل استفاده کنید افزود: از دوربین مدار بسته، دزدگیر و سنسور حرکتی برای بازدارندگی وثبت شواهد کمک بگیرید.



وی گفت: هنگام ترک خانه، پنجره‌ها و درب‌ها و راه‌های ورود را بررسی کنید و اطلاعات سفر، را در شبکه‌های اجتماعی منتشر نکنید.