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فرمانده انتظامی شهرستان تفت از دستگیری سارقان احشام طزرجان دهستان شیرکوه تفت در استان یزد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ مدرسی اظهارداشت: در پی وقوع سرقت احشام در طزرجان، ماموران پاسگاه انتظامی دهستان شیرکوه تفت به بررسی موضوع پرداختند.
وی بیان کرد: ماموران پلیس با کار اطلاعاتی، مخفیگاه متهمان را در یک خانه باغ شناسایی و با اخذ مجوز قضایی به محل مراجعه و پنج نفر از عاملان سرقت را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان تفت گفت: سارقان در بازجوییهای فنی به سرقت احشام اعتراف و پس از تکمیل پرونده روانه دادسرا شدند.
این مقام انتظامی تصریح کرد: با حکم قضایی، سارقان تحویل زندان شدند.