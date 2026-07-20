به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ مدرسی اظهارداشت: در پی وقوع سرقت احشام در طزرجان، ماموران پاسگاه انتظامی دهستان شیرکوه تفت به بررسی موضوع پرداختند.

وی بیان کرد: ماموران پلیس با کار اطلاعاتی، مخفیگاه متهمان را در یک خانه باغ شناسایی و با اخذ مجوز قضایی به محل مراجعه و پنج نفر از عاملان سرقت را دستگیر کردند.



فرمانده انتظامی شهرستان تفت گفت: سارقان در بازجویی‌های فنی به سرقت احشام اعتراف و پس از تکمیل پرونده روانه دادسرا شدند.



این مقام انتظامی تصریح کرد: با حکم قضایی، سارقان تحویل زندان شدند.