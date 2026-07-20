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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر از پایش مستمر و دقیق باغات این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، میرجلیلی با اشاره به شناسایی محدود مگس میوه مدیترانهای در ایستگاههای مراقبت، بر تشدید اقدامات پیشگیرانه و لزوم همکاری باغداران برای حفظ سلامت محصولات تأکید کرد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گفت: با هدف حفاظت از سرمایههای باغی و جلوگیری از خسارت آفت مگس میوه مدیترانهای تیمهای فنی و کارشناسان حفظ نباتات این مدیریت، عملیات پایش و رصد شبکههای مراقبت را در سطح باغات شهرستان با حساسیت ویژه دنبال میکنند.
میرجلیلی اظهار داشت: در جریان بازدیدهای میدانی و بررسی دادههای ایستگاههای پایش، خوشبختانه شاهد وضعیت کنترلشدهای هستیم. با این حال، شناسایی دو نمونه مگس میوه مدیترانه در یکی از تلههای نصب شده، زنگ هشداری است که نشان میدهد این آفت در کمین است و کوچکترین غفلت میتواند به طغیان آن منجر شود.
وی در ادامه با تأکید بر اقدامات پیشگیرانه افزود: بهمنظور افزایش دقت ردیابی و کارایی شبکه مراقبت، عملیات تعویض کارتهای زرد در تمامی تلههای فرمونی سطح باغات شهرستان آغاز شده است.
میرجلیلی اذعان داشت: این اقدام با هدف بهینهسازی فرآیند شکار انبوه و رصد دقیقتر جمعیت آفت صورت میگیرد تا بتوانیم در سریعترین زمان ممکن، کانونهای آلودگی احتمالی را شناسایی و مدیریت کنیم.
مدیر جهاد کشاورزی اشکذر در پایان ضمن دعوت از تمامی باغداران عزیز شهرستان برای همکاری نزدیک با کارشناسان جهاد کشاورزی، خاطرنشان کرد: مدیریت جهاد کشاورزی با تمام توان در کنار کشاورزان ایستاده است.