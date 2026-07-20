به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، میرحسینی اظهار داشت: بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، همچنان با تداوم الگوی تابستانه تا اواخر هفته، ماندگاری هوای گرم و تا فردا سه‌شنبه افزایش نسبی دما رخ خواهد داد.



وی ادامه داد: موقتاً برای چهارشنبه و پنجشنبه کاهش نسبی دما مورد انتظار است.

کارشناس هواشناسی استان یزد گفت: از امروز در ساعات بعدازظهر و شب وزش باد به‌نسبت شدید با احتمال گردوخاگ و ورود ریزگرد از مناطق مجاور به استان پیش‌بینی می‌شود.

میرحسینی افزود: افزایش غلظت گردوغبار و کاهش کیفیت هوا در مناطقی از استان باعث محدودیت دید افقی خواهد شد که در این رابطه هشدار هواشناسی سطح زرد به‌شماره ۲۸ صادر شد.