پخش زنده
امروز: -
مدیر منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد از آغاز عملیات اجرایی چهار پروژه عمرانی و خدماتی در سطح منطقه با اعتباری بالغ بر ۱۲۶ میلیارد ریال طی هفته جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، امین خبیری گفت: در راستای ارتقای کیفیت خدمات شهری، بهبود زیرساختهای محلات و افزایش رفاه شهروندان، عملیات اجرایی چهار پروژه مهم عمرانی و خدماتی در بافت تاریخی یزد طی هفته جاری آغاز خواهد شد.
وی افزود: این پروژهها شامل احداث زمین چمن مصنوعی محله باغ گندم، پیادهروسازی بلوار شهید منتظرقائم، اجرای کفسازی کوچه گلچینان حدفاصل پارکینگ درونمحلهای تا کوچه ناجی و ساماندهی قسمتی از مسیل شهر است که با اعتباری بالغ بر ۱۲۶ میلیارد ریال اجرا خواهد شد.
خبیری با تأکید بر اهمیت توسعه متوازن و بهبود کیفیت زندگی در بافت تاریخی یزد خاطرنشان کرد: اجرای این پروژهها علاوه بر ارتقای زیرساختهای شهری، نقش مؤثری در افزایش ایمنی، زیبایی محیط، تسهیل تردد شهروندان و توسعه فضاهای خدماتی و ورزشی محلات خواهد داشت.
مدیر منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد تصریح کرد: شهرداری منطقه بافت تاریخی با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، اجرای پروژههای عمرانی و خدماتی را با هدف پاسخگویی به مطالبات شهروندان و حفظ هویت ارزشمند بافت تاریخی با جدیت دنبال میکند و تلاش دارد روند توسعه و آبادانی این منطقه را شتاب بخشد.