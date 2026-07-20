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سرهنگ امیرحسین نقیمهر گفت : مجرمان فضای مجازی با طراحی درگاههای پرداخت کاملاً مشابه درگاههای بانکی معتبر و دریافت اطلاعات بانکی افراد در مدت کوتاهی از حساب آنان برداشت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، رئیس پلیس فتا گیلان با هشدار نسبت به افزایش کلاهبرداریهای اینترنتی از طریق صفحات جعلی پرداخت، گفت: مجرمان فضای مجازی با طراحی درگاههای پرداخت کاملاً مشابه درگاههای بانکی معتبر، کاربران را به وارد کردن اطلاعات کارت بانکی ترغیب کرده و در مدت کوتاهی اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب آنان میکنند.
سرهنگ امیرحسین نقیمهر افزود: شهروندان باید پیش از وارد کردن اطلاعات کارت بانکی، نشانی اینترنتی درگاه پرداخت را با دقت بررسی کنند؛ زیرا تمامی درگاههای پرداخت قانونی در کشور به دامنه shaparak.ir ختم میشود و هرگونه تغییر یا شباهت ظاهری در نشانی میتواند نشانه یک صفحه فیشینگ باشد.
وی با بیان اینکه یکی از روشهای ساده برای تشخیص درگاههای جعلی، بهروزرسانی صفحه پرداخت است گفت: در درگاههای اصلی، با هر بار بهروزرسانی، محل قرارگیری اعداد صفحهکلید مجازی و کد امنیتی تغییر میکند، اما در بسیاری از صفحات جعلی این تغییرات مشاهده نمیشود.
رئیس پلیس فتا گیلان خاطرنشان کرد: کاربران همچنین میتوانند با وارد کردن عمدی کد امنیتی (کپچا) بهصورت نادرست، عملکرد درگاه را بررسی کنند؛ چرا که درگاههای معتبر خطای کد امنیتی را تشخیص میدهند، اما بسیاری از صفحات فیشینگ بدون بررسی صحت کد، اطلاعات کارت بانکی را دریافت میکنند.
سرهنگ نقیمهر با تأکید بر استفاده از رمز یکبار مصرف برای تمامی تراکنشهای اینترنتی، گفت: فعالسازی رمز پویا، احتمال سوءاستفاده از اطلاعات بانکی را به میزان قابل توجهی کاهش میدهد و امنیت خریدهای اینترنتی را افزایش میدهد.
وی از شهروندان خواست ضمن توجه به هشدارهای سایبری پلیس فتا، در صورت مشاهده صفحات پرداخت مشکوک یا مواجهه با جرایم اینترنتی، موضوع را از طریق سایت پلیس فتا به نشانی www.policefata.ir اطلاع دهند و یا برای دریافت مشاوره و راهنمایی با مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا ازطریق شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند.