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بیش از ۲۰ کیلومتر از خطوط جمعآوری فاضلاب در شهرستان برخوار شستوشو و ۲ هزار و ۸۲۴ منهول فاضلاب سمپاشی و گندزدایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر امور آب و فاضلاب منطقه برخوار گفت: عملیات شستوشوی خطوط جمعآوری فاضلاب با بهرهگیری از تجهیزات مکانیزه واترجت با هدف پیشگیری از گرفتگی خطوط، جلوگیری از پسزدگی فاضلاب، افزایش ظرفیت انتقال شبکه و کاهش حوادث احتمالی اجرا شده است
فرشاد اسدی افزود: در مدت زمان مشابه، ۹۷ فقره از دریچههای منهول فاضلاب موجود در منطقه با هدف بهبود وضعیت زیرساختهای شهری و ارتقای سطح ایمنی معابر عمومی، بازسازی، همسطحسازی و مرئیسازی شد.