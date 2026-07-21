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طرح توسعه و بازطراحی استخرهای ریسوی (Raceway) پرورش ماهی قزلآلا به استخرهای دایرهای و هشتضلعی پیشساخته در استان سمنان اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ بهرام فلاحی لیما، مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت : این طرح به عنوان یکی از رویکردهای نوین افزایش بهرهوری در بخش آبزیپروری اجرا می شود.
وی با اشاره به ضرورت استفاده از فناوریهای نوین در صنعت آبزیپروری افزود: در این نوع استخرها، به دلیل ایجاد جریان یکنواخت و چرخشی آب، اکسیژن بهصورت مطلوب در تمام نقاط استخر توزیع شده و فضولات و مواد آلی بهطور متمرکز جمعآوری و تخلیه میشود.
به گفته وی ، این روند ضمن بهبود کیفیت آب، خطر شیوع بیماریها را کاهش داده و شرایط مطلوبتری برای رشد و سلامت ماهیان فراهم میکند.
فلاحی لیما با بیان اینکه استخرهای پیشساخته امکان پرورش متراکمتر ماهی را فراهم میکنند، تصریح کرد: افزایش ظرفیت تولید در واحد سطح، بهبود ضریب تبدیل غذایی، کاهش مصرف آب، کاهش تلفات، سهولت در مدیریت، نمونهگیری و برداشت محصول، از مهمترین مزایای این فناوری محسوب میشود.
مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت : این استخرها قابلیت تجهیز به سامانههای نوین از جمله درامفیلتر، هوادههای پیشرفته، سیستمهای اکسیژنرسانی، غذادهی اتوماتیک و تجهیزات هوشمند پایش کیفیت آب را دارند که نقش مهمی در کاهش هزینههای تولید، افزایش بهرهوری و مدیریت علمی مزارع ایفا میکنند.
با توجه به محدودیت منابع آبی و لزوم افزایش بهرهوری در واحدهای تولیدی، بازطراحی استخرهای ریسوی و جایگزینی آنها با استخرهای دایرهای و هشتضلعی پیشساخته میتواند تحول چشمگیری در افزایش بازده تولید، کاهش هزینهها و ارتقای کیفیت پرورش ماهی قزلآلا ایجاد کند.