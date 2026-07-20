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برای پایداری آبشخورهای حیات وحش ، تانکر ۵ هزار لیتری در منطقه سوته پارک ملی صیدوای مهدیشهر نصب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ رئیس پارک ملی صیدوای مهدیشهرگفت: این اقدام با هدف تقویت پایداری آبشخورهای موجود، تأمین آب مورد نیاز حیاتوحش در فصل گرم سال و کاهش اثرات کمآبی در زیستگاههای حساس منطقه انجام شده است.
احمد علیخانی افزود: حفظ و پایداری منابع آب در زیستگاههای طبیعی نقش مهمی در حمایت از گونههای جانوری، کاهش جابهجایی حیاتوحش و جلوگیری از نزدیک شدن آنها به مناطق انسانی دارد و پایش و تأمین آبشخورهای پارک بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت.