به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ رئیس پارک ملی صیدوای مهدیشهرگفت: این اقدام با هدف تقویت پایداری آبشخور‌های موجود، تأمین آب مورد نیاز حیات‌وحش در فصل گرم سال و کاهش اثرات کم‌آبی در زیستگاه‌های حساس منطقه انجام شده است.

احمد علیخانی افزود: حفظ و پایداری منابع آب در زیستگاه‌های طبیعی نقش مهمی در حمایت از گونه‌های جانوری، کاهش جابه‌جایی حیات‌وحش و جلوگیری از نزدیک شدن آنها به مناطق انسانی دارد و پایش و تأمین آبشخور‌های پارک به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.