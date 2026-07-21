به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این مراسم بانوان روستا علاوه بر عزاداری و قرائت قرآن، بر حفظ وحدت و انسجام ملت مبعوث شده برای دفاع از وطن و دستاورد‌های انقلاب اسلامی تاکید کردند.

حجت الاسلام ابوالفضل عباسپور امام جماعت روستای نیسیان هم در جمع عزاداران گفت: مهمترین توصیه رهبر شهید امت به مردم و مسئولان برای تداوم انقلاب اسلامی و مقابله با دشمنان، حفظ وحدت و انسجام ملی و مقاومت بود.

روستای نیسیان در جنوب شهرستان اردستان و در فاصله ۵۷ کیلومتری اردستان واقع شده است. روستای نیسیان که در شرق استان اصفهان واقع شده، تا شهر اصفهان ۱۰۰ کیلومتر فاصله دارد.