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تاکنون ۹۰ هزار کنتور هوشمند برای مشترکان خانگی و تجاری استان نصب و راهاندازی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای زنجان؛ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان با اشاره به اقدامات شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان برای مدیریت ناترازی انرژی در فصل تابستان گفت: تاکنون ۹۰ هزار کنتور هوشمند برای مشترکان خانگی و تجاری استان نصب و راهاندازی شده و قابلیت «لیمیتر» برای مشترکانی که از الگوی مصرف تعیینشده فراتر میروند، فعال شده است.
کاظمی با بیان اینکه این سامانه بهصورت هوشمند و خودکار عمل میکند، گفت: بهگونهای که در صورت ادامه مصرف خارج از الگو، ابتدا برق مشترک به مدت پنج دقیقه قطع میشود و در صورت تکرار، مدتزمان خاموشی به ۳۰ دقیقه افزایش مییابد.
وی اضافه کرد: در مراحل بعدی نیز محدودیتها بهصورت پلکانی و با بازههای زمانی طولانیتر از طریق کنتور هوشمند اعمال خواهد شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان با بیان اینکه نظارت بر مصرف واحدهای تجاری نیز تشدید شده است، گفت: اکیپهای بازرسی این شرکت بهصورت مستمر و شبانهروزی از واحدهای صنفی و تجاری بازدید میکنند و در صورت مشاهده مصارف غیرمتعارف، ابتدا اخطار و تذکر داده میشود و در صورت بیتوجهی، محدودیتهای لازم برای حفظ پایداری شبکه برق اعمال خواهد شد.
کاظمی با اشاره به حساسیت تأمین برق در مردادماه، از مشترکان خواست با رعایت الگوی مصرف و همکاری در مدیریت مصرف برق، صنعت برق را برای تأمین پایدار انرژی در سراسر استان یاری کنند.
وی تأکید کرد: اجرای این اقدامات باهدف عبور از روزهای گرم سال با کمترین مشکل و حفظ پایداری شبکه برق برای همه مشترکان انجام میشود.