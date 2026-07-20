به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای زنجان؛ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان با اشاره به اقدامات شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان برای مدیریت ناترازی انرژی در فصل تابستان گفت: تاکنون ۹۰ هزار کنتور هوشمند برای مشترکان خانگی و تجاری استان نصب و راه‌اندازی شده و قابلیت «لیمیتر» برای مشترکانی که از الگوی مصرف تعیین‌شده فراتر می‌روند، فعال شده است.

کاظمی با بیان اینکه این سامانه به‌صورت هوشمند و خودکار عمل می‌کند، گفت: به‌گونه‌ای که در صورت ادامه مصرف خارج از الگو، ابتدا برق مشترک به مدت پنج دقیقه قطع می‌شود و در صورت تکرار، مدت‌زمان خاموشی به ۳۰ دقیقه افزایش می‌یابد.

وی اضافه کرد: در مراحل بعدی نیز محدودیت‌ها به‌صورت پلکانی و با بازه‌های زمانی طولانی‌تر از طریق کنتور هوشمند اعمال خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان با بیان اینکه نظارت بر مصرف واحد‌های تجاری نیز تشدید شده است، گفت: اکیپ‌های بازرسی این شرکت به‌صورت مستمر و شبانه‌روزی از واحد‌های صنفی و تجاری بازدید می‌کنند و در صورت مشاهده مصارف غیرمتعارف، ابتدا اخطار و تذکر داده می‌شود و در صورت بی‌توجهی، محدودیت‌های لازم برای حفظ پایداری شبکه برق اعمال خواهد شد.

کاظمی با اشاره به حساسیت تأمین برق در مردادماه، از مشترکان خواست با رعایت الگوی مصرف و همکاری در مدیریت مصرف برق، صنعت برق را برای تأمین پایدار انرژی در سراسر استان یاری کنند.

وی تأکید کرد: اجرای این اقدامات باهدف عبور از روز‌های گرم سال با کمترین مشکل و حفظ پایداری شبکه برق برای همه مشترکان انجام می‌شود.