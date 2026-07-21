به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای زنجان؛ معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان از آغاز عملیات برداشت عدس در استان خبر داد و گفت: سطح زیر کشت این محصول نسبت به سال گذشته ۹.۸ درصد افزایش‌یافته و پیش‌بینی می‌شود تولید عدس امسال به ۹ هزار تن برسد.

پیمان حائری، افزود: امسال عدس در سطح ۱۶ هزار و ۸۳۴ هکتار از اراضی کشاورزی استان کشت شده که این میزان در مقایسه با سال گذشته، با سطح زیر کشت ۱۵ هزار و ۲۳۳ هکتاری، رشد ۹.۸ درصدی را نشان می‌دهد.

وی گفت : سال گذشته ۶ هزار و ۶۰۰ تن عدس در زنجان برداشت شد و براین‌اساس، تولید این محصول در سال جاری حدود ۳۶ درصد افزایش خواهد یافت.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، به اهمیت کشت عدس در نظام زراعی استان اشاره کرد و گفت: این محصول علاوه بر نقش مؤثر در بهبود حاصلخیزی خاک، موجب پایداری تناوب زراعی در دیمزار‌ها شده و به دلیل سازگاری با اقلیم خشک و نیمه‌خشک استان، در افزایش درآمد کشاورزان نیز نقش مهمی دارد.

حائری گفت : بیشترین سطح زیر کشت این محصول مربوط به شهرستان‌های خدابنده با ۷ هزار و ۵۰۰ هکتار و زنجان با ۴ هزار و ۶۵۰ هکتار است.

وی افزود: در مزارع استان از ارقام بومی و همچنین بذور اصلاح‌شده و گواهی‌شده نظیر ارقام «بیله‌سوار» و «ثنا» استفاده شده که نقش مهمی در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصول دارند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان در پایان به کشاورزان توصیه کرد با مدیریت دقیق زمان برداشت، تنظیم اصولی ادوات کشاورزی و رعایت نکات فنی، از بروز ضایعات محصول جلوگیری کرده و برداشت را با کمترین میزان خسارت انجام دهند.