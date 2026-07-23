رحیم منزوی اردبیلی راوی عشق حسینی در شعر آیینی

مرحوم استاد رحیم منزوی اردبیلی از شاعران آیینی و عاشورایی استان، بیش از ۳۵ سال از عمر خود را صرف سرودن اشعار، در وصف حضرت اباعبدالله الحسین(ع) کرد و ۹ اثر ارزشمند از خود به یادگار گذاشت.