مرحوم استاد رحیم منزوی اردبیلی از شاعران آیینی و عاشورایی استان، بیش از ۳۵ سال از عمر خود را صرف سرودن اشعار، در وصف حضرت اباعبدالله الحسین(ع) کرد و ۹ اثر ارزشمند از خود به یادگار گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مرحوم استاد رحیم منزوی اردبیلی از شاعران آیینی و عاشورایی استان، بیش از ۳۵ سال از عمر خود را صرف سرودن اشعار، در وصف حضرت اباعبدالله الحسین(ع) کرد و ۹ اثر ارزشمند از خود به یادگار گذاشت.
این شاعر نامآشنا در ۵۶ سالگی دعوت حق را لبیک گفت، اما آثار و اشعارش همچنان در محافل مذهبی و ادبی زنده و ماندگار است.