به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ احسان رضایی نویسنده این کتاب در قالب ۳۰ داستانک روایت‌هایی از موجودات اساطیری را با مفاهیم اجتماعی به روز آمیخته و مخاطب آن بیشتر قشر نوجوان است.

این کتاب با هدف ارتباط بیشتر نوجوانان با متون و افسانه‌های کهن فارسی با تصویر گری مجید خسرو انجم در قالب طنز به رشته تحریر در آمده است.

کتاب باغ وحش اساطیر را در۱۴۰ صفحه با قطع رقعی، انتشارات مهرستان در هزار نسخه چاپ و منتشر کرده است.