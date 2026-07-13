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مراسم عزاداری و گرامیداشت قائد شهید امت بهصورت خودجوش در مساجد، حسینیهها و دیگر نقاط شهر چوئبده ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امام جمعه چوئبده، با اشاره به استقبال گسترده مردم از این مراسم، گفت: بزرگان عشایر، جوانان و بسیجیان حضوری پررنگ در برنامههای عزاداری دارند و با اعلام انزجار از آمریکا و رژیم صهیونیستی، بر پایبندی خود به آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید میکنند.
حجت الاسلام سیلاوی افزود: همزمان با این مراسم، مجالس روضه و عزاداری نیز در نقاط مختلف شهر برپا شده است.
وی ادامه داد: شامگاه امروز جمعی از اهالی این شهر مسیر حسینیه فاطمیه تا مسجد امام حسن(ع) را بهصورت پیاده طی کردند و در طول مسیر با نوحهسرایی و سینهزنی در آیین عزاداری شرکت کردند.
سیلاوی در پایان گفت: ملت ایران امروز بیش از هر زمان دیگری دشمنان خود را شناخته و با استقامت بر آرمانهای انقلاب اسلامی ایستاده است.