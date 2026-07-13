به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، یاسمن خداداده، گفت: آزمون، صبح و بعدازظهر پنجشنبه ۲۵ و صبح جمعه ۲۶ تیر در پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

او افزود: ۳۰۸ نفر زن و ۲۹۴ نفر مرد در آزمون با یکدیگر رقابت می کنند.

معاون علمی پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران، خاطرنشان کرد: آزمون امسال در ۵۳ رشته امتحانی برگزار می‌شود و داوطلبان زن در ۴۲ رشته و داوطلبان مرد در ۳۹ رشته به رقابت می‌پردازند.

خداداده، گفت: کارت شرکت در آزمون از امروز پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh.org قابل دریافت است و داوطلبان فرصت دارند کارت خود را دریافت و چاپ کنند.

او افزود: همراه داشتن برگه چاپی کارت ورود به جلسه و کارت ملی یا شناسنامه عکس‌دار برای داوطلبان در زمان مراجعه به حوزه امتحانی الزامی است.

معاون علمی پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران، خاطرنشان کرد: داوطلبانی که علاوه بر رشته امتحانی اصلی، متقاضی شرکت در رشته دوم (شناور) هستند، کارت آزمون دوم را از سامانه سازمان سنجش دریافت و چاپ کنند.

خداداده با اشاره به اینکه آزمون تمامی رشته‌های شناور بعدازظهر پنجشنبه ۲۵ تیر برگزار خواهد شد، گفت: واحد رفع نقص کارت آزمون از ساعت ۸:۳۰ صبح چهارشنبه ۲۴ تیر در پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران آماده ارائه خدمات به داوطلبان است.

او گفت: آزمون در نوبت صبح از ساعت ۷:۳۰ و در نوبت بعدازظهر از ساعت ۱۴:۳۰ آغاز می‌شود و در‌های ورودی محل برگزاری امتحان ساعت ۷ صبح و ۱۴ بعدازظهر بسته خواهند شد و داوطلبان باید یک ساعت قبل از آغاز آزمون در حوزه امتحانی حاضر شوند.

خداداده، گفت: هر داوطلب باید چند مداد سیاه نرم و پررنگ، مدادتراش، پاک‌کن و یک سنجاق یا سوزن به همراه داشته باشد و از همراه داشتن هرگونه وسایل اضافی شامل تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند یا انگشتر هوشمند، ماشین‌حساب، کتاب، جزوه، یادداشت و سایر وسایل غیرمجاز به جلسه آزمون خودداری کنند.