راهبرد رهبر شهید در مسیر گذار ایران، حرکت از وابستگی به سوی خودکفایی بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ چهار دهه مجاهدت امام شهید امت در سایه ایمان شکل گرفت تا ایران سربلندتر از گذشته به افق روشنایی هدایت شود.

راهبرد رهبر شهید در مسیر گذار ایران، حرکت از وابستگی به سوی خودکفایی ملی در عرصه‌های گوناگون بود.

تکیه بر آموزه‌های دینی و بهره گیری از نبوغ جوانان محرک اصلی پیشران‌های علمی و دفاعی در دوران رهبر شهید بود؛ راهبردی که پس از چهار دهه مجاهدت منجر به دستیابی به استقلال و نقش آفرینی قدرتمند ایران در عرصه جهانی شده است.