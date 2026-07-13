مسئول روابط عمومی اداره‌کل دامپزشکی استان زنجان، از ضبط و معدوم‌سازی ۲۱ تن فرآورده غیربهداشتی از ابتدای سال تاکنون در استان زنجان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ میثم کتابی با اشاره به اهمیت تداوم بازرسی‌ها گفت:در راستای تحقق اهداف بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور و با هدف پایش زنجیره تولید تا عرضه فرآورده‌های خام دامی، تیم‌های نظارتی این اداره از ابتدای سال تاکنون، تعداد ۲ هزار و ۴۴۲ مورد بازدید از مراکز تولید، نگهداری و عرضه فرآورده‌های دامی انجام داده‌اند.

وی افزود: در این بازرسی‌ها ۲۹۲ مورد تخلف بهداشتی شناسایی شد که در نتیجه آن، ۲۱ هزار کیلوگرم (معادل ۲۱ تُن) فرآورده خام دامی غیربهداشتی که فاقد استاندارد‌های لازم بوده، ضبط و از چرخه مصرف خارج شد

مسئول روابط عمومی اداره‌کل دامپزشکی استان زنجان،گفت: به‌منظور اطمینان از سلامت محصولات، ۳۹ مورد نمونه‌برداری تخصصی انجام شد و علاوه بر اقدامات اداری و بهداشتی، ۵ پرونده تخلف نیز جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.

کتابی همچنین افزود: در پی پایش‌های میدانی کارشناسان دامپزشکی شهرستان زنجان، یک واحد سردخانه غیرمجاز در یکی از مراکز عرضه شناسایی شد. در بازرسی انجام شده از این واحد، مقدار ۶۹۰ کیلوگرم انواع گوشت قرمز، گوشت مرغ و ماهی کشف شد که با توجه به عدم انطباق با ضوابط بهداشتی و تشخیص کارشناسان مبنی بر فساد محصول، این محموله ضبط و طبق ضوابط سازمان دامپزشکی و با هماهنگی شهرداری زنجان، عملیات معدوم‌سازی آن انجام گرفت.

مسئول روابط عمومی اداره‌کل دامپزشکی استان زنجان با ارائه توصیه‌های بهداشتی، از شهروندان خواست برای حفظ سلامت خود و خانواده، تنها از مراکز عرضه معتبر و تحت نظارت دامپزشکی اقدام به خرید کنند.

وی با تأکید بر ضرورت بررسی مشخصات محصولات پروتئینی، خاطرنشان کرد: این محصولات حتماً باید دارای لیبل و شناسنامه تولید دامپزشکی باشند.

کتابی یادآور شد: همشهریان هنگام خرید، باید دقت ویژه‌ای به تاریخ تولید و انقضای محصولات داشته باشند.

وی گفت: سامانه ارتباطی ۱۵۱۲ اداره‌کل دامپزشکی استان زنجان به صورت شبانه‌روزی آماده دریافت گزارش‌ها، شکایات و پیشنهادات شهروندان است و کارشناسان این اداره در اسرع وقت به تمامی موارد گزارش‌شده رسیدگی خواهند کرد.