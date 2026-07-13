مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه گفت: مترو همزمان با برگزاری مراسم بزرگداشت «امام مجاهد شهید» در روز سه‌شنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵، با اجرای تمهیدات ویژه عملیاتی، آماده خدمت‌رسانی به شرکت‌کنندگان در این مراسم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هادی زند گفت: با توجه به پیش‌بینی افزایش حجم مسافران در این روز، قطارهای فوق‌العاده در خطوط و ایستگاه‌های منتهی به مصلای امام خمینی(ره) پیش‌بینی شده است و در صورت نیاز، ناوگان عملیاتی با حداکثر ظرفیت اعزام خواهد شد. همچنین، اعزام قطارها متناسب با حجم لحظه‌ای تردد مسافران مدیریت می‌شود تا جابه‌جایی شهروندان با ایمنی، سرعت و سهولت انجام پذیرد.

وی در پایان عنوان کرد: شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه با به‌کارگیری تمامی ظرفیت‌های فنی و عملیاتی، تمامی تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا خدمات حمل‌ونقل ریلی را به بهترین شکل ممکن به شرکت‌کنندگان در این مراسم ارائه نماید.