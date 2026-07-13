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با ادامه خرید تضمینی مباشرتی گندم ازسوی شبکه تعاون روستایی گندمکاران ۱۵۰۰ از محصول خودرابه مرکز خرید پیرکندی خوی تحویل دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، با تداوم عملیات خرید تضمینی مباشرتی گندم در شهرستان خوی توسط شبکه تعاون روستایی؛ ۱۵۰۰ تن گندم در مرکز خرید پیرکندی خریداری شد
عملیات خرید تضمینی مباشرتی گندم در سال جاری با هدف حمایت از تولید ملی و تأمین امنیت غذایی، در مرکز خرید روستای پیرکندی متعلق به شرکت تعاونی تولید روستایی شهید حقپرست خوی با قوت در حال انجام است و تاکنون ۱۵۰۰ تن گندم از کشاورزان منطقه خریداری شده است.
احمد قرهلی، سرپرست اداره تعاون روستایی شهرستان خوی، در حاشیه بازدید از این مرکز گفت: فرآیند تحویل، نمونهبرداری و سنجش کیفیت گندم در این مرکز با دقت بالا و در کوتاهترین زمان ممکن انجام میشود تا کشاورزان دغدغهای بابت تخلیه محصول خود نداشته باشند.
وی افزود: ظرفیتهای در نظر گرفته شده در این مرکز بهگونهای است که امکان پذیرش محمولههای گندم با حجمهای مختلف فراهم شده است و روند خرید تا پایان فصل برداشت ادامه خواهد داشت.