به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر جایگاه راهبردی دستگاه قضایی در تحقق عدالت، گفت: ظرفیت‌های اجرایی برای تکمیل طرح های عمرانی و ارتقای امکانات دادگستری استان بسیج می‌شود.

رضا رحمانی در جلسه بررسی آخرین وضعیت اعتبارات و بودجه طرحهای عمرانی دادگستری استان با بیان اینکه نقش دستگاه قضایی در احقاق حق، اجرای عدالت و ایجاد امنیت اجتماعی بی‌بدیل است، افزود: باید امکانات و زیرساخت‌های لازم برای ارائه خدمات مطلوب به مردم در این مجموعه فراهم شود.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت تسریع در تأمین اعتبارات مورد نیاز پروژه‌های عمرانی دادگستری و رفع موانع پیش‌روی این طرح‌ها، خاطرنشان کرد: حمایت از توسعه زیرساخت‌های قضایی گامی مؤثر در ارتقای کیفیت خدمات عمومی و افزایش رضایتمندی مردم است.

رئیس‌کل دادگستری آذربایجان‌غربی نیز با تشریح مشکلات و نیازهای این مجموعه، زیرساخت‌ها و امکانات دادگستری استان را نامناسب عنوان کرده و خواستار حمایت بیشتر برای رفع کمبودها شد.

ناصر عتباتی همچنین با اشاره به اجرای ۱۱ پروژه عمرانی با زیربنای بیش از ۴۱ هزار مترمربع در سطح استان، افزود: این طرح‌ها گامی مهم برای جبران کمبود فضای اداری دادگستری خواهد بود.

وی در پایان از نگاه حمایتی و ویژه استاندار آذربایجان‌غربی به دستگاه قضایی قدردانی کرده و آن را زمینه‌ساز رفع مشکلات و تقویت خدمت‌رسانی به مردم دانست.