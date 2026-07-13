به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گلستان، روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان اعلام کرد: سامانه کنترل پایش کودی برای دریافت سهمیه کودی آماده خدمت رسانی به کشاورزان است و کشاورزان می توانند برای دریافت سهمیه کودی خود به مراکز خدمات تابعه شهرستانهای استان مراجعه کنند.

بر اساس گزارش رمز پیامکی دریافت کود ، فقط در زمان دریافت محموله کودی مطابق سهمیه به کارگزاران مجاز توزیع کود ارائه می شود .

کشاورزان رمز پیامکی خود را در اختیار افراد سود جو قرار ندهند و از صحت سهمیه و اطلاعات خود اطمینان حاصل کنند.



